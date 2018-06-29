YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?

Milyonlarca üniversite adayının gireceği 2018 YKS sınavı 30 Haziran Cumartesi günü yapılacak. YKS 2018 baraj puanı kaç? YKS sınavında barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?

ÖSYM YKS sınavına ilişkin son dakika açıklaması yaptı. ÖSYM tarafından alınan karar neticesinde sınava girecek adayların puan hesaplamasında değişiklik oldu. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, "Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 31 Mayıs 2018 tarihli toplantısında, 2018 YKS'de TYT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya Temel Matematik testlerinin en az birinden en az 0,5, AYT'de ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin en az birinden en az 0,5 ham puan almış olmaları gerektiğine karar verilmiş olup 2018-YKS Kılavuzu bu karar doğrultusunda güncellenmiştir" ifadelerine yer verildi.

2018 YKS BARAJ PUANI NEDİR?

Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2018 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT’de 150’yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) 180'i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT’den 15 net AYT'den 20 net yapmak zorunda.