Üniversiteli olma hayali kuran yüz binlerce gencin yoğun şekilde hazırlandığı ve bu yıl ikinci kez uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. YKS'ye katılım sağlayacak gençler, bir yandan sınava hazırlanırken bir yandan da sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı konusunu merak ediyor. Peki, YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu?

ÖSYM, 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan YKS için sınav giriş yerleri hakkında henüz bir bilgi vermedi. Ancak, geçtiğimiz yılın YKS sınav giriş yerleri yayımlanma tarihi baz alındığında, bu yıl sınav giriş yerlerinin 4-5 Haziran tarihlerinde yayımlanması bekleniyor.