YKS para yatırma işlemi için son gün ne zaman? YKS ücreti hangi bankaya yatırılıyor?

Üniversite sınavına girmek isteyen örencilerin gündeminde yer alan para yatırma işlemi için artık geri sayım başladı. Ödemelerini bankalar üzerinden ya da online ödeme sayfasından yapmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin yayımladığı bilgilerden yararlanabilecek. Peki, YKS para yatırma işlemi için son gün ne zaman olacak? YKS ücreti hangi bankaya yatırılıyor? İşte detaylar...

YKS para yatırma işlemi için son gün ne zaman?

ÖSYM, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak YKS 2019 sınavı öncesi, adaylara son başvuru tarihiyle ilgili hatırlatma yaptı. Duyuruya göre, 6 Mart 2019 saat 23.59'a kadar internet üzerinden yapabilecek. YKS başvuruları 12 Şubat 2019 itibariyle başlamıştı. Sınav ücreti ödeme için son gün ise 22 Mart 2019.

YKS başvuru işlemi nasıl yapılacak?

Sınava başvurmak isteyen adayların yapacakları işlemler aşağıda sıralanmaktadır:

2019-YKS Kılavuzuna Erişim: Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 7 Mart 2019 tarihinde mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 7 Mart 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

YKS ücreti hangi bankaya yatırılıyor?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

YKS oturum tarihleri

YKS'nin birinci oturumu TYT, 15 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek. İkinci oturumu AYT ise 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

Üçüncü oturum YDT ise 16 Haziran 2019 Pazar günü 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra da sınav salonlarına alınmayacaklar.