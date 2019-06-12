YKS öncesi adaylara önemli uyarılar: Sadece bilmek yetmez

Uğur Kağan Hanoğlu yeniakit.com.tr

2019 yılı YKS sınavına bir hafta kala adaylarda heyecan dozu yükselirken, Rehberlik uzmanları öğrencileri önemli noktalarda uyardı. Psikolojik Danışman ve Rehberlik Uzmanı Veysel Kömürcü, sınava çalışmış olmak kadar sınav esnasında yapılması gerekenlerin de çok önemli olduğuna dikkat çekerek, heyecan kontrolünün sınav başarısını doğrudan etkilediğini söyledi.

Ne biriktirdiyseniz en iyi şekilde sınava yansıtmaya çalışın

YKS sınavına girecek öğrencilerin başarısında yıl boyunca yapılan hazırlığın en büyük etkiye sahip olduğunu belirten Kömürcü, “Ekmeden biçemezsiniz. Eğer yıl boyunca sınav konularında yeterince hazırlık yapmadıysanız, sınava 1 hafta kala 24 saat de çalışsanız bir anlamı olmayacaktır. O nedenle son güne kadar yoğun tempoda çalışmanızın bir etkisi olmayacaktır. Ne kadar bilgi biriktirebildiyseniz, sınav esnasında cevap kağıdına en iyi şekilde yansıtmaya çalışın.” diye konuştu.

Sadece bilmek yetmez

Sınavlardaki başarının sadece bilgiye dayalı olmadığının altını çizen Kömürcü, şöyle devam etti:



“Ne bildiğiniz kadar sınav anında ne kadar yapabildiğiniz de çok önemlidir. İyi bir hazırlık yapmış birçok öğrenci, sınav esnasında heyecan kontrolünü yitirdiği için teknik hatalar yapmakta ve maalesef çok kötü sonuçlar almaktadırlar. Bu nedenle sınav hazırlığına verdiğiniz önemi mutlaka sınav esnasında duygu ve heyecanınızı kontrol etme konusuna da vermeniz gerekiyor. Zinde bir zihin ve kendinden emin bir ruh haliyle sınavı bitirmek lazım. Sadece bilmek yetmez, yapabilmek de gerekir.”

Sınavda zaman kontrolünü elden bırakmayın

Sınavlarda genelde öğrencilerin karşılaştığı en büyük sorunun zaman planlaması olduğuna vurgu yapan Kömürcü, sınava girecek öğrencilere tavsiyelerini şu sözlerle sürdürdü:



“Sınav başarısında zamanı doğru kullanmak neredeyse en büyük etkendir. Birçok öğrenci zamanı iyi değerlendiremediği ve önceliklerini iyi belirleyemediği için yakalayabileceği başarının altında kalmaktadır. Aslında hayatın içinde de başarının en önemli sırrı zamanı doğru kullanmaktır. Bu nedenle öğrenci arkadaşlarımı en çok bu konuda uyarmak isterim; kendi durumunuza göre zamanı en iyi kullanacak şekilde bir planlama yapın ve bu konuyu egzersiz yaparak pekiştirin. Kutucukları işaretlerken harcayacağınız her saniye sınavda size en az 4 dakika kazandırır ya da kaybettirir. Kutucuk işaretleme hızınızla ilgili bile egzersiz yapmanızda fayda var. Kontrollü ve pozitif bir ruh hali ile iyi bir zamanlama planıyla başarıyı önemli ölçüde yakalamanız mümkün.”