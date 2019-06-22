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YKS maratonu öncesi adaylara "verimli yaz tatili" önerisi

Eğitim uzmanı Özge Kolsuz Temur:- "12. sınıfa başlayacak ve gelecek yıl YKS'ye katılacak öğrenciler yaz tatillerini iyi planlamalı. 11 hafta sürecek tatilin 3 haftasını dinlenmeye ayırmalarını, 8 haftası için de çalışma planı yapmalarını öneriyoruz" - "Öğrencilerin 8 haftalık çalışma planlarında 40 Türkçe sorusunun 50 dakikada çözülmesi, TYT Matematik konularının tekrarı yer almalı. Ayrıca mutlaka kitap okumaya zaman ayrılması gerekiyor"

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:04
YKS maratonu öncesi adaylara "verimli yaz tatili" önerisi

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK- Eğitim uzmanı Özge Kolsuz Temur, gelecek yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak adayların yaz tatillerinde bol bol kitap okuması gerektiğini belirterek, öğrencilere yaz tatillerini 3 haftasını dinlenme, 8 haftasını da çalışma planı yaparak düzenlemeleri önerisinde bulundu.

Eğitim uzmanı Özge Kolsuz Temur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15-16 Haziran'da uygulanan 2019-YKS'nin ardından hem sınava katılan hem de gelecek yıl sınava hazırlanacak üniversite adaylarına önerilerde bulundu.

Sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından 18 Temmuz'da açıklanacağına ve ardından 23-29 Temmuz'da tercihlerin alınacağına işaret eden Temur, sınava katılan adayların mutlaka bir ay dinlenmesi ve ardından sonuca uygun tercihte bulunması gerektiğini vurguladı.

Temur, "YKS sonrası aldığı puanı beğenmeyip tercihte bulunmak istemeyen öğrenci olabilir. Buna karşın durumun ciddiyetini geç kavramış öğrenci de olabilir. Bu durumda öğretmen, anne-baba ve eğitim kurumu o seneki koşulları doğru değerlendirmelidir. Çocuğun o güne kadar göstermiş olduğu çalışma disiplini bu kararı verme aşamasında çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ailelerin özellikle ergenlikten yeni çıkan gençlerin düşüncelerinde değişikliklerin oluşabileceğini unutmaması gerektiğini belirten Temur, "Yaşamımızda doğru planlama yaparken 1 sene kayıp olarak görülmeyebilir." dedi.

- "Meslek seçerken iyi araştırın"

Adayların üniversite tercihlerini yaparken seçeceği mesleği iyi araştırması gerektiğini anlatan Temur, "Gençlerin seçmeyi düşündükleri mesleğin ilgi ve yetenekleriyle ne denli örtüşeceği, mesleki ve kişisel gelişimlerine ne kadar katkı sağlayacağı önemlidir. Doğru meslek seçimi için, kişinin hangi işleri ne derecede yapabildiğinin farkında olması ve yeteneklerini gerçekçi olarak değerlendirmesi gerekir." diye konuştu.

Temur, aynı zamanda tercih edilecek meslekteki ortalama çalışma süreleri, ücretleri, ileride bu mesleğe talep azalması olup olmayacağı gibi tüm hususların iyi araştırılması gerektiğini aktardı.

- "Mutlaka kitap okuyun"

Gelecek eğitim öğretim yılında 12. sınıfa başlayacak ve YKS'ye hazırlanma sürecine girecek öğrencilere yaz tatilini verimli geçirmeleri önerisinde bulunan Temur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"12. sınıfa başlayacak ve gelecek yıl YKS'ye katılacak öğrenciler yaz tatillerini iyi planlamalı. 11 hafta sürecek tatilin 3 haftasını dinlenmeye ayırmalarını, 8 haftası için de çalışma planı yapmalarını öneriyoruz. 8 haftalık çalışma planlarında 40 Türkçe sorusunun 50 dakikada çözülmesi, TYT Matematik konularının tekrarı yer almalı. Ayrıca mutlaka kitap okumaya zaman ayrılması gerekiyor."

Ağustos'un 15'inden sonra uyku düzeninin okula uyum sağlanması için ayarlanması gerektiğini belirten Temur, kitap okumanın tüm öğrenciler için yaz tatilinde yapılabilecek en güzel aktivitelerden biri olduğunu kaydetti.

Temur, "Kaliteli hikaye ve roman türündeki kitaplar, beynin dinlenmesinin yanı sıra hızlı okumayı, okuduğunu çabuk anlamayı, uzun paragraflar şeklindeki soruları çözerken zaman kazanmayı, anlamayı ve kendini ifade edebilmeyi, yazılanların içindeki anahtar ifadeleri çabuk yakalamayı sağlar." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 11:04
  1. Eğitim uzmanı Özge Kolsuz Temur
  2. yaz tatili
  3. YKS
  4. Yükseköğretim Kurumları Sınavı

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