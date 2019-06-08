0553 313 94 23

YKS için geri sayım başladı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2019-YKS'ye girecek adaylar için sınavda dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin hatırlatmaları içeren videoyu Twitter hesabından paylaştı - Videoda 15 ve 16 Haziran'da uygulanacak YKS'deki oturumlar, konu dağılımları, süreleri ile adayların sınava giriş sırasında yanlarında bulundurmaları gereken belgeler ile sınava girişi yasak eşyalar hakkında detaylı bilgilere yer verildi

08 Haziran 2019 Cumartesi 10:26
YKS için geri sayım başladı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 15 ve 16 Haziran'da yapılacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2019-YKS'ye girecek adaylar için sınavda dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin hatırlatmaları içeren videoya yer verdi.

Videodaki bilgilere göre, adayların sınavdan önce YKS kılavuzunu dikkatlice okumaları gerekiyor.

YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te düzenlenecek ve adaylara 135 dakika süre verilecek. 16 Haziran Pazar günü saat 10.15'te Alan Yeterlilik Testi (AYT), 15.45'te ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

AYT'de adaylara 180 dakika, YDT'te ise 120 dakika süre tanınacak.

Adaylara 1. oturum olan TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.

AYT'de Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1 testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak. AYT'nin sosyal bilimler testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

YDT'de de Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde toplam 80 soru yer alacak.

Adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

- Kimlik belgesi uyarısı

Sınava girişte geçerli kimlik belgesi ve sınava giriş belgesinin bulundurulması gerekirken, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar binalara giremeyecek.

Adayların, fotoğraflarının bulunması gereken sınava giriş belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmeleri gerekiyor. Ayrıca ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler haricinde belgenin ön ve arka yüzde herhangi bir yazı, resim, işaret vesaire bulunduğu taktirde adayların sınavları geçersiz sayılacak.

T.C. kimlik kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı ve mühürlü "Geçici Kimlik Belgesi"nin aslı geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

Sürücü belgesi, öğrenci kimlik kartları, basın kartı, avukat kimliği, kurum kimlikleri ve ikamet izni sınava girişte belge olarak kabul edilmeyecek.

- Adaylar piercing ve başörtüsü iğnesi ile sınava katılabilecek

Sınavda adaylar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, çanta, cüzdan, kredi kartı gibi her türlü manyetik kart, her türlü kesici ve delici alet ile ateşli silah, her türlü saat, sözlük işlevi olan aygıtlar, müsvedde kağıt, defter, kitap, sözlük, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dahil cam eşya, kalem, silgi, kalemtraş, hesap cetveli, hesap makinesi, ehliyet ve kurum kimlik kartları, kulaklık ile bluetooth özellikli cihazlar sınava giriş sırasında yanında bulunduramayacak.

Bsit olmayan her türlü ev ve araç anahtarı, anahtarlık ve plastik içerikli eşya, yiyecek-içecek, bilezik, küpe, her türlü taşlı yüzük, broş ve benzeri takılar ile ÖSYM'den resmi izin alınmamış ilaç, gıda ve her türlü cihazlarla da sınava giriş yasak olacak.

Adaylar ve görevliler yanlarında alyans, şeffaf numaralı gözlük, başörtüsü için kullanılan boncuklu-boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka, basit piercing, şeffaf pet şişe içerisinde su ile sınava katılabilecek.





Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 10:26
  1. ÖSYM
  2. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün
  3. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karapet geçidinde kar manzaraları
    1. Karapet geçidinde kar manzaraları
    2. BiP ile bayram ettiler
    3. 3600 ek gösterge artışı son dakika ne..
    4. Çocuklar korkularının üstesinden nasıl..
    5. Liberya’da halk, Devlet Başkanı Weah’a..
    6. Albaraka Türk’ten doğaya tam destek
    7. Bakan Selçuk: “Kurum bakımlarımızla da..
    8. Bayramda yaşanan trafik kazaları yüzde..
    9. Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
    10. Yenişehir Belediyesi’nden ücretsiz yaz..
    11. Zihinsel engelli gençten haber..
    12. Alışkanlıkları değiştirme zamanı..
    13. Otomobilin ezdiği kaplumbağadan güzel..
    14. Köylülerin çöp tepkisi
    15. MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 13..
    16. Köprüköy’de trafik kazası: 9 yaralı
    17. ABD'den gelen mektup sonrası MSB'den..
    18. Tatil dönüşü bu katliam yaşanmasın!
    19. Irak'ın kuzeyinde 13 gündür devam eden..
    20. Menderes’te, 10. kez halk dansları..
    21. Diş hekimi korkusuna dikkat
    22. UEFA Uluslar Ligi şampiyonu belli oluyor
    23. Diş eti hastalıkları konusunda uyardı
    24. EuroHockey Club Challenge III 2019..
    25. Kadın hastalıklarında etkili yöntem..
    26. Türkiye’nin en uzun içme suyu tüneli..
    27. Kargo şubesinden devlet memurları için..
    28. (Özel) Coğrafi işaretli Ayvalık..
    29. Yenişehir’e millet kıraathanesi
    30. Ordu Valiliğinden Ekrem İmamoğlu..
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim