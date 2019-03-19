YKS geç başvuruları için "son gün" hatırlatması ÖSYM, 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) için geç başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği bildirildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) için geç başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği bildirildi. ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019-YKS geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı. Buna göre, adaylar, 2019-YKS için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek.

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