YKS geç başvuru nasıl yapılır? ÖSYM YKS 2019 başvuru kılavuzu

YKS geç başvurularının bugün başlamasıyla beraber YKS geç başvuru detayları araştırılıyor. YKS geç başvurularına dair detaylar öğrenciler tarafından heyecanla merak ediliyor. Peki YKS geç başvuruları nasıl yapılacak? 2019 YKS geç başvuru ücreti ne kadar ve nereye yatırıacal? İşte YKS 2019 ile ilgili merak edilen ayrıntılar...

YKS geç başvuru nasıl yapılır?

ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.

Buna göre, adaylar, YKS için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek.

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YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

YKS kılavuzuna göre, TYT/AYT/YDT her bir sınav için geç başvuru ücreti olarak 75 TL ücret ödenecek.

2018-TYT Puanı 200 ve Üzeri Adaylardan, 2019-YKS'nin Hiçbir Oturumuna Girmeden 2018-TYT Puanını 2019-YKS Yerleştirmede Kullanmak İsteyenler İçin 2019-YKS Başvuru Ücreti/Geç Başvuru Günü Başvuru Ücreti : 20,00 TL/30,00 TL (Geç Başvuru Gününde yapılan Başvurularda Başvuru Ücreti aynı gün ödenmelidir.)

YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS geç başvuru ücreti nasıl ödenir?

12 Şubat-6 Mart 2019 tarihleri arasında 2019-YKS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru gününde (19 Mart 2019 tarihinde) 2019-YKS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün (19 Mart 2019 tarihinde) ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

YKS 2019 ne zaman?

ÖSYM’den yapılan açıklamada şöyle denildi: “2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS), 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacaktır. 15 Haziran 2019 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran 2019 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.