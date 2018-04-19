YKS ertelendi bu kez KKTC seçimiyle çakıştı! Seçimler öne alınacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün açıkladığı seçim tarihi, KKTC’deki seçim takvimini de değiştirecek.19 Nisan 2018 Perşembe 14:37
Erken seçim tarihinin, üniversiteye giriş sınavıyla çakıştığı ortaya çıkınca Yükseköğretim Kurumu (YÖK) sınav tarihini değiştirmiş, 24 Haziran’da yapılacak sınav 1 Temmuz’a kaydırılmıştı. Ancak bu tarih de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), 1 Temmuz’da yapılacak yerel seçimlerin tarihiyle çakıştı.
KKTC LİDERLERİ BU KONUYU GÖRÜŞTÜ
Sorunu ele almak için KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya gelen Başbakan Tufan Erhürman, seçim tarihinde değişikliğe gidileceğini belirtti. Tarih olarak 24 Haziran düşünülüyor.