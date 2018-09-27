YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? ÖSYM üniversite ek yerleştirme kayıtlar ne zaman yapılacak?

ÖSYM YKS ek tercihlerini 14-20 Eylül 2018 tarihleri almıştı. Ek yerleştirme ücreti 15,00 TL olup ek yerleştirme ücreti 21 Eylül 2018 tarihi saat 23.59’a kadar bankaya yatırılmıştı. Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adaylar üniversitelere kayıtlarını 1-5 Ekim tarihleri arasında yapacak. Kayıt tarihleri adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.