ÖSYM de üniversitelerin boş kontenjan bölümlerine ve kontenjan sayılarına göre ek yerleştirme yapacak. Peki YKS ek yerleştirme tarihi ne zaman? YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar?

Üniversite kayıtları 7 Eylül'de sona erdi. Üniversitelerin boş kontenjanlarını ÖSYM bildirmesinin ardından ek tercihler 14-20 Eylül tarihleri arasında alınacak. Yükseköğretim programlarının 2018-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecekler. 15 lira olan ek yerleştirme ücreti, 21 Eylül 2018 saat 23.59'a kadar yatırılabilecek. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, üniversiteler tarafından 1-5 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.