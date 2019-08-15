YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak? osym.gov.tr kontenjanlar

YKS ek tercihleri 2019 ne zaman? sorusu öğrenciler tarafından arama motorunda aratılıyor. osym.gov.tr sitesinde bu sebeple yoğunluk arttı. ÖSYM 2019 YKS yerleştirme sonuçları geçen haftalarda erişime açılmıştı. YÖK'ün YKS Yerleştirme Sonuçları Raporu'na göre 753 bin 461 aday tercihlerinden birine yerleşti, programlardaki doluluk oranı yüzde 90'ı aştı.Herhangi bir yere kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler, ÖSYM tarafından açıklanacak olan boş kontenjanlar ile üniversite ek yerleştirme işlemlerini yapacak. YKS yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta yapılacak. Peki YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı. ÖSYM Ek tercih tarihleri netleştiğinde haberimizde yer alacak.YÖK'ün YKS Yerleştirme Sonuçları Raporu'na göre 753 bin 461 aday tercihlerinden birine yerleşti, programlardaki doluluk oranı yüzde 90'ı aştı. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, lisans ve ön lisans programlarında boş kontenjanlarda geçen seneye göre 57 bin 275 kişilik azalma yaşandı, 71 bin 233 kontenjan boş kaldı.

Ek yerleştirme sürecinde yeni bir tercih kılavuzu yayınlanacak. Henüz yayınlanmadı. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Ek yerleştirmeler nasıl yapılacak?

Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

Boş kontenjanlar belli oldu mu?

Boş kontenjanlar, yerleştirilen öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak. Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Ardında ek tercih yapan öğrenciler boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Üniveriste kayıtları ne zaman?

YKS yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos’ta yapılacak.