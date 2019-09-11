YKS ek tercihleri için son gün ne zaman? YKS 2019 ek tercihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) alınan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) ek yerleştirme tercihleri devam ediyor. Öğrenciler YKS ek tercihleri için son gün ne zaman? sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Peki, YKS 2019 ek tercihleri ne zaman sona erecek? YKS ek tercihleri için son gün ne zaman? İşte ayrıntılar...

YKS ek tercihleri için son gün ne zaman?

Üniversiteye yerleşmede ikinci şans olan YKS ek tercihlerinde 5 Eylül'de başlayan süreç bugün 23:59'da sona erecek. 2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme başvurusunda bulunan adayların gerekli ücreti de belirlenen bankalara yatırması gerekiyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

YKS ek tercihleri nasıl yapılır?

Adaylar, 2019-YKS ek yerleştirme tercihlerini 5-11 Eylül tarihleri arasında "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapacak. Adayların toplamda 24 tercih hakkı olacak.

Boş kontenjan sayısı

İlk yerleştirmelerin ardından örgün lisans ve önlisans programlarında 71 bin 233 kontenjan boş kalmıştı. Yerleştiği programa kayıt yapmayan yaklaşık 60 bin adayla birlikte örgün eğitimdeki boş kontenjan sayısı 131 bine yükseldi. Açıköğretimde ilk yerleştirmelerin ardından boş kalan 25 bin 749 kontenjan sayısı ise 62 bin 140’a yükseldi.

Örgün programlar açıköğretimin toplamında; lisansta 66 bin 974, önlisansta 124 bin 166 kontenjan ek yerleştirme tercihlerinde adaylar tarafından tercih edilebilecek.

Adayların eğitim almaktan en çok vazgeçtiği lisans programı tarih olarak dikkat çekti. En fazla boş koltuk ise 5 bin 278 ile inşaat mühendisliğinde.

İngilizce öğretmenliğinde 208, hemşirelikte 200, iç mimarlıkta ise 180 kontenjan boş bulunuyor. Diş hekimliği 47, veterinerlik 39 ve eczacılık ise 37 boş koltuğa sahip. Tıpta ise 120 kontenjan boş.

Ek tercihi kimler yapabilir?

Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.