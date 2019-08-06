YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Ek yerleştirme tercih ücreti ne kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı bugün YKS tercih sonuçlarını açıkladı. Üniversite tercihlerindeki üniversitelerden birine yerleşemeyen adaylar şimdi ek yerleştirme tarihini bekliyor. YKS ek tercih tarihleri yoğun ilgi görmeye başladı. 'YKS ek tercihler ne zaman ve nasıl yapılacak?’ sorusu gündemde. Peki YKS ek tercihler ne zaman yapılacak?

YKS ek tercihler ne zaman yapılacak?

YKS ek tercihleri yoğun ilgi görmeye başladı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler ek yerleştirme tarihlerine çevrildi. YKS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağına dair henüz net bir bilgi gelmedi. Güncel bilgi gelince haberimize eklenecektir.

Üniversite kayıt tarihleri ne zaman? 2019-2020 Üniversite kayıtları nasıl yapılacak?

YKS ek tercihler nasıl yapılacak?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır. Ek yerleştirme tarihleri ÖSYM tarafından duyurulacak.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti ne kadar?

Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.