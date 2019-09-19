YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2019 YKS'de ek yerleştirme süreci tamamlandı. T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sonuçlarına erişen adaylar şimdi, kayıt yaptıracakları tarihleri merak ediyor. İşte, ek tercihler sonrası üniversite kayıtları hakkında ayrıntılar...

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 23-27 Eylül, elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül'de yapılabilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

61 BİN ADAY DAHA ÜNİVERSİTELİ OLDU

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) ek yerleştirme sonucunda, 43 bin 945'i ön lisans, 17 bin 887'si lisans olmak üzere 61 bin 832 aday daha yükseköğretim programına yerleşti.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yapılan açıklamada, genel yerleştirmeler sonucunda üniversitelerin örgün eğitim veren programlarındaki doluluk oranının 2017'de yüzde 76,45 iken 2018'de yüzde 84,69'a, bu yıl ise yüzde 91,36'ya yükseldiği hatırlatıldı.

Açıklamaya göre, kontenjanlarda yapılan rasyonel planlamalar sonucunda genel yerleştirmedeki doluluk oranlarında artış sağlanırken, ek yerleştirmede yerleşen aday sayısı da önceki yıllara göre arttı.

Ek yerleştirmenin ardından 2017'de 322 bin 14 olan boş kontenjan sayısı, 2018'de 114 bin 655, bu yıl ise 80 bin 635 oldu.