YKS sınavına giren adaylar sonuçların açıklanmasının ardından tercihlerini yaptılar. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercih süreci başladı. Adaylar ek tercih işlemlerini 5 Eylül ve 11 Eylül tarihleri aralığında gerçekleştirdiler. YKS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya dair detaylar...

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercih sonuçlarının açıklanma tarihi ile ilgili ÖSYM henüz bir açıklama yapmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

Ek yerleştirme nedir?

Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM’ye bildirilir. Boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılır.

Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek yerleştirmeden faydalanamıyor. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruluyor.

ÖSYM Yönetim Kurulu’nun kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocukları ek yerleştirme ücreti ödemeyecek.