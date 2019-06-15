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YKS çıkışı hayatının şokunu yaşadı

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15 Haziran 2019 Cumartesi 15:37
YKS çıkışı hayatının şokunu yaşadı

Sivas’ta YKS sınavına giren üniversite adayı sınav çıkışı çantasını bıraktığı yerde bulamayınca hayatının şokunu yaşadı


Edinilen bilgilere göre olay, Şeyh Şamil mahallesi Mehmet Gökhan Ay Anadolu lisesi bahçesinde meydana geldi. Tuğçe Çobanoğlu isimli üniversite adayı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmek için Mehmet Gökhan Ay Anadolu lisesine geldi. Yanında bulunan çantasını emanet edeceği kimseyi bulamayan Çobanoğlu, çantasını okulun spor salonun duvarının dibine bıraktı. Çobanoğlu, sınav çıkışı duvarın dibine bıraktığı çantasını yerinde bulamadı ve durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede kamera araştırması yaptıktan sonra çantanın okul çevresinde oyun oynayan çocuklar tarafından alınma ihtimali olduğunu kanaat getirdi. Çantanın kaybolma anı ise çevredeki apartmanların kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Çobanoğlu’nun bıraktığı çantasının çevresinde küçük yaştaki çocukların uzun süre zaman geçirdiği ve çanta ile bir süre uğraştıkları görülüyor. Çantada ise Çobanoğlu’nun cep telefonu ve bir miktar para olduğu öğrenildi.


Çantasını binadaki görevlilere götürdüğünü fakat görevlilerin almadığını söyleyen Çobanoğlu çantasının çalınması ile sınavın üzerine büyük birşok yaşadığını söyledi. İçerideki görevlilere götürdüm onlarda yardımcı olmayınca bende birisine emanet etmek istemedim. Heyecan ile çantayı oraya bıraktım. Bir hata yaptım. Buradan seneye sınava girecek arkadaşlara sesleniyorum böyle bir hata yapmayın. Çantamı çıkışta bulamadım. Çantamı bıraktığım yerdeki çocuklara sordum çantamı görüp görmediklerini onlarda bana görmediklerini söylediler. Çalan kişide o kişiymiş zaten. Hayatımın şokunu yaşadım. Sınavın şoku ayrı bir şok ve şok üstüne şok“ dedi.


Polis ekipleri, kamera görüntülerinden çantayı alan şahsı tespit emek için inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 15:37
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