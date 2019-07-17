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YKS birincisinin hedefi diplomat olmak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı eşit ağırlık puan türünde 500 tam puan alan Cuma Taş, Türkiye birincisi oldu- Cuma Taş:- "Yıllardır hayalim, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde okumak. Oradan mezun olunca da devletin önemli kademelerinde çalışmak, diplomat olmak istiyorum"

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:57
YKS birincisinin hedefi diplomat olmak

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) eşit ağırlık (EA) puan türünde 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Cuma Taş, "Yıllardır hayalim, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde okumak. Oradan mezun olunca da devletin önemli kademelerinde çalışmak, diplomat olmak istiyorum." dedi.

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) tüm sorulara doğru cevap vererek EA puan türünde 500 tam puan alan Ankara Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Cuma Taş, Türkiye birinciliğini elde etti.

Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınava düzenli ve planlı çalışarak hazırlandığını belirterek, "Çok çalışmak her zaman başarı getirmiyor. Benim başarımın arkasındaki en önemli etken doğru şekilde, planlı çalışmak oldu." dedi.

Sınava hazırlanırken sosyal aktivitelere de vakit ayırdığını ifade eden Taş, "Sınava hazırlanırken yoğun çalışmak insanı bunaltıyor. Bu yüzden insan dinlenmeye ihtiyaç duyuyor. Ben boş zamanlarımda ailemle vakit geçirdim, arkadaşlarımla gezdim, okulda sosyal faaliyetlere katıldım." diye konuştu.

Başarılı olmak için öğrencilerin sınava hazırlık sürecinde kaygı yaşamamalarının önemini vurgulayan Taş, şöyle konuştu:

"Öğrencilerin heyecan yapmadan, sakin şekilde, kendilerine güvenerek sınava girmeleri gerekiyor. Ailemin ve çevremdekilerin bana güvendiğini hissetmek, benim de kendime olan güvenimi artırdı. Sınavda da sakin şekilde soruları cevapladım ve başarıya ulaştım."

Birinciliğin kendisi için sürpriz olduğunu ifade eden Taş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birincilik hiç beklemiyordum. Çünkü daha önce girdiğim ve tüm sorulara doğru cevap verdiğimi düşündüğüm deneme sınavlarından kötü sonuçlar aldıklarım oldu. Daha önce girdiğim sınavlarda da YKS'deki kadar yüksek başarı elde edememiştim."

- "Diplomat olmak istiyorum"

Taş, gelecekte diplomat olmak istediğini ifade ederek, "Yıllardır hayalim, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde okumak. Oradan mezun olunca da devletin önemli kademelerinde çalışmak, diplomat olmak istiyorum. Umarım hayallerim gerçekleşir." dedi.

Cuma Taş'ın annesi Hacer Taş da oğlunun istikrarlı ve kararlı bir yapısı olduğunu dile getirerek, "Oğlumdan birincilik olmasa da iyi bir derece bekliyorduk. Oğlum gerektiği zaman gerektiği kadar çalışıyordu. Biz de ona elimizden geldiği kadar destek olduk. Oğlumun başarısından dolayı çok mutluyum ve heyecanlıyım. Vatanına, milletine hayırlı bir evlat olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:57
  1. Cuma Taş
  2. YKS
  3. Yükseköğretim Kurumları Sınavı

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