YKS birincisi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni gezdi

İSTANBUL (AA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sayısal puan türünde 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan ve doktor olmak isteyen Mehmet Berke İşler, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni gezdi.

Denizli'de yaşayan Mehmet Berke İşler, bugün annesi Gülcan ve babası Prof. Dr. Ertuğrul İşler ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni ziyaret etti.

Mehmet Berke İşler, öğrenciler eşliğinde fakülteyi, poliklinikleri ve servisleri gezdi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen ile bir araya geldi.

Prof. Dr. Nuri Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yılki YKS birincisinin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni tercih ettiğini hatırlatarak, "Bugün Berke'yi ağırladık. Ona köklü tarihimizi, fakültede yapılanları anlattık, hastanenin imkanlarından bahsettik. Bazı hocalarımızla tanıştı, onlara sorular sordu, öğrencilerimizle bir araya geldi. Biz, kendisinin bizi tercih etmesini ümit ediyoruz." diye konuştu.

Tercih yapacak öğrencilerin kararlarını, ailelerinin, çevrelerinin çok fazla etkisinde kalmadan vermelerini tavsiye eden Aydın, "Bu, sadece bir okul, eğitim tercihi olmayacak. Bundan sonra öz geçmişlerinde taşıyacakları bir markayı da tercih etmiş olacaklar. Bu bağlamda rahat ve özgür şekilde tercihlerini gerçekleştirsinler." dedi.

Aydın, hekimliğin sadece bir meslek olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Hekimlik aslında bir sanat. Çok fazla özveri isteyen, insanın severek yapması gereken bir iş. Aslında her iş öyle ama hekimlik biraz daha farklı. İyi hekim olabilmek için öncelikle iyi insan olmak, iyi iletişim kurmak, sabırlı olmak, karşısındaki insanı anlamak lazım. Ona göre bir tedaviyi planlamak lazım. Doğru ve dürüst olmak lazım. Bütün bu nitelikleri kendilerinde toparlayabileceklerini düşünüyorsa öğrenciler, onları bekliyoruz ve hekim camiası içinde onları görmek isteriz. Ülkemizin böyle arkadaşlara ihtiyacı var."

- "TUS başarısında da Cerrahpaşa oldukça iyi bir noktada"

Prof. Dr. Sait Gönen de üniversite sınav sonuçları belli olduktan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne yoğun ilgi olduğunu belirterek, ilk 100'e giren çok sayıda öğrencinin kendileriyle ve öğrencilerle görüştüğünü, hastaneyi gezdiğini anlattı.

Hekim olmak isteyen öğrencilerin seçeceği fakültelerde arayacağı özellikleri, "çok geniş bir akademik kadroya sahip olması", "entegre bir eğitim sistemine sahip olması", "çok sayıda vaka görme imkanına sahip olması" şeklinde sıraladıklarını aktaran Gönen, şu bilgileri verdi:

"Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde bunların üçünün de çok iyi olduğunu gururla söylüyoruz. Geçen yıl bizim İngilizce Tıp Fakültemize en son giren Türkiye 401'incisi, Türkçe Tıp Fakültemize en son giren Türkiye 1933'üncüsüydü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne günde 4 bin 700-5 bin arası hasta geliyor. Türkiye'nin her tarafından hasta geliyor. Cerrahpaşa bu hastaların hepsini tedavi etmekle yükümlü hisseden ülkenin en önemli sağlık kuruluşlarından bir tanesi. Burada okuyan öğrenciler çok sayıda vakayı görme imkanına sahipler. TUS başarısında da Cerrahpaşa oldukça iyi bir noktada. Cerrahpaşa'nın uluslararası ilişkileri çok iyi, yurt dışındaki en az 24 fakülteyle anlaşmamız var. Hocalarımızın çok ciddi yurt dışı ağı var. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ülkemizde tıp eğitimi veren en köklü kuruluşların başında geliyor."

- "Cerrahpaşa iyi bir donanım sunuyor"

Türkiye birincisi Mehmet Berke İşler ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin tarihi dokusu ve geçmişine işaret ederek, şunları söyledi:

"Ben de doğru ve iyi bir karar vermek için gidebileceğim üniversiteleri geziyorum, sorularıma yanıt arıyorum. Doğru bir karar vereceğimi düşünüyorum. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, iyi bir doktor olabilmek için tecrübesi ve birikimiyle iyi bir donanım sunuyor. Türkiye'de iyi bir doktor olarak görev yapmak ya da işe hakim bir doktor olarak yetişmek isteyenler için gerçekten biçilmiş kaftan olduğunu söyleyebilirim. Ben henüz kararımı vermedim. Tamamen kendi zihnimde, geleceğimi nasıl bir planla yürüyeceğine dair kendi muhakemelerim içinde yanıt bulacak bir soru."

Öğrencilere sadece ders çalışarak öğrencilik hayatı geçirmemelerini, sosyal yaşama katılmalarını tavsiye eden İşler, "Hayatınızı sadece sınava çalışarak heba etmeyin." dedi.