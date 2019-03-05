YKS başvuruları yarın bitiyor

ÖSYM tarafından yapılacak 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları yarın bitiyor.

05 Mart 2019 Salı 10:35
YKS başvuruları yarın bitiyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına (ÖSYM) yapılacak 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları yarın sona erecek. 

Sosyal medyadan hatırlatma

ÖSYM'nin sosyal medya hesaplarından adaylara, YKS başvurularına ilişkin hatırlatma yapıldı.

Paylaşımda, 2019-YKS'ye internet aracılığıyla bireysel başvurunun yarın saat 23.59'da sona ereceği belirtildi. 

2019-YKS'ye 2018-2019 öğretim yılında lise veya dengi okullar ile açık öğretim liselerinin son sınıfında öğrenim gören öğrenciler, son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar ve lise mezunları başvurabiliyor. 

Günün Özeti

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  2. YKS başvuruları
  3. YKS başvuruları ne zaman bitecek

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