YKS başvuruları yarın sona eriyor

YKS başvuruları yarın sona eriyor05 Mart 2019 Salı 09:39
ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına (ÖSYM) yapılacak 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları yarın sona erecek.
ÖSYM'nin sosyal medya hesaplarından adaylara, YKS başvurularına ilişkin hatırlatma yapıldı.
Paylaşımda, 2019-YKS'ye internet aracılığıyla bireysel başvurunun yarın saat 23.59'da sona ereceği belirtildi.
2019-YKS'ye 2018-2019 öğretim yılında lise veya dengi okullar ile açık öğretim liselerinin son sınıfında öğrenim gören öğrenciler, son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar ve lise mezunları başvurabiliyor.
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