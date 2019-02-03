YKS başvuruları ne zaman? 2019 YKS başvuru ve sınav tarihleri

Yarıyıl tatilinin ardından 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi yarın başlıyor. Eğitim öğretimin ikinci sömestırının başlamasıyla birlikte 2 milyona yakın üniversite öğrencisi adayının beklediği YKS başvurularına da adım adım yaklaşılmış oldu. Milyonlarca üniversite adayı YKS başvurularının ne zaman başlayacağını sorguluyor. Peki 2019 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? 2019 YKS ne zaman? İşte yanıtları...

2019 YKS başvuruları ne zaman başlayacak?

YKS’nin AYT, TYT ve YDT oturumlarının başvuru tarihleri ve sınav tarihleri belirlendi. YKS başvuruları 12 Şubat’ta başlayacak ve 6 Mart’ta son bulacak.

2019 YKS ne zaman?

Yüzbinlerin hayatının geri kalanını şekillendirecek sınav olan YKS’nin başvuru tarihleri belli oldu. YKS’nin oturumları olan TYT, AYT ve YDT’nin tarihleri ÖSYM tarafından belirlendi.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı, 15 Haziran 2019 tarihinde, Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavı, 16 Haziran 2019 tarihinde kurum tarafından yapılacaktır. Sınav saati ÖSYM tarafından kılavuzda açıklanacaktır. Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı, 16 Haziran 2019 tarihinde ÖSYM tarafından yapılacaktır. Sınav saati ÖSYM tarafından kılavuzda açıklanacaktır.