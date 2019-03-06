YKS başvuruları için bugün son gün | YKS para yatırma son gün ne zaman?

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) için başvurular 6 Mart 2019 Çarşamba günü(Bugün) sona eriyor. 2019-YKS başvurusunu süresi içinde yapmayan adaylar ‘geç başvuru günü’ 19 Mart’ta müracaat edebilecek. Peki, YKS para yatırma işlemi için son gün ne zaman? İşte konuya ilişkin detaylar...

YKS para yatırma işlemi için son gün ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına (ÖSYM) yapılacak 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları bugün saat 23.59’a kadar devam edecek. Sınav ücretini ödemek için son gün ise 7 Mart saat 23.59 olarak belirlendi. AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan sınavın başvuruları 12 Şubat 2019 tarihi itibariyle başlamıştı. 2019-YKS başvurusunu süresi içinde yapmayan adaylar, ‘geç başvuru günü’ 19 Mart’ta müracaat edebilecek. Geç başvuru günü ücreti ise her bir oturum için 75’er lira.

YKS ne zaman?

15 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran’da sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

YKS’ye kimler başvurabiliyor?

2019-YKS'ye 2018-2019 öğretim yılında lise veya dengi okullar ile açık öğretim liselerinin son sınıfında öğrenim gören öğrenciler, son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar ve lise mezunları başvurabiliyor.

YKS sınav ücretleri hangi bankalara ödenecek?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)