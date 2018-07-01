YKS AYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı? YKS AYT'de ne soruldu?

Milyonlarca üniversite adayı hayalini kurduğu üniversiteye girmek için ÖSYM tarafından yapılan 2018 YSK sınavına girip ter dökecek. ÖSYM YKS 2018 sınavının ilk oturumu olan ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapıldı. Bugün ise Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) yapılacak. YKS AYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı? YSK AYT'de sınavında hangi sorular soruldu?

ÖSYM YKS TYT sınavında toplam 120 soru soruluyor. 120 soru, 135 dakikada çözüldü. TYT’de Türkçe testi, Sosyal Bilimler testi (Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe), Tarih 5 soru, Coğrafya 5 soru, Felsefe 5 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe soruları) 5 soru soruluyor. Temel Matematik Testi için 40 soru soru. Fen Bilimleri testinde ise (Biyoloji, Fizik ve Kimya) Fizik 7 soru, Kimya 7 soru, Biyoloji 6 soru soruldu. TYT sınav sorularına ilişkin yorumlar da merak ediliyordu. Daha önceki üniversite sınavlarında öğrenciler sözel kısmının kolay olduğunu ama sayısal kısmının kısmen zor olduğunu söylüyorlardı. İlk defa bu yıl uygulanacak YKS TYT sınav soruları için hangi yorumlar yapılacak merak konusu olmuştu.

SORULAR AKIL YÜRÜTME ODAKLIYDI

Matematik Bölüm Başkanı Nilda Kiraz, "Matematik sorularI çoğunlukla modelleme ve hikayeleştirme kurgusuyla hazırlanmış. İşlem ağırlıklı soru yok. Sorular okuduğunu anlayabilme, akıl yürütme ve matematiksel olarak ifade etmeye yönelik." diye konuştu. Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt da "TYT soruları ÖSYM formatına ve müfredata uygun. Sadece tarihten 2 soru ve felsefe sorularının tümü 11’inci sınıf müfredatından çıktı, diğer derslerin soruları 9 ve 10’uncu sınıftan geldi" diye konuştu. Tarih Bölüm Başkanı Zeynep Ergün ise "Tarih soruları müfredata uygun. Öğrencinin yorum gücünü ölçen sorular ön plana çıkarılmış. Harita yorumlama, tarihi anekdotlarla bilgiyi kullanma gücü ve yorum yapma yeteneği ölçülmüş" ifadesini kullandı. Türkçe Bölüm Başkanı Cevdet Eyüboğlu da "Türkçe’de sorular ağırlıklı olarak yine okuma ve okuduğunu anlayıp yorumlama üzerine." diye konuşmuşutu.

AYT SINAVI İÇİN YORUMLAR MERAK EDİLİYOR

Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavı ise bugün saat 10:15’te başlayacak. AYT testinde ise Türk dili ve edebiyatı, sosyal bilimler - 1, sosyal bilimler - 2, matematik ve fen bilimleri yer alacak. Her testten 40’ar soru olmak üzere AYT toplam 160 sorudan oluşacak. YKS AYT sınav sorularına ilişkin yorumlar merak ediliyor.

TYT VE AYT PUANI NASIL HESAPLANACAK?

2018 YKS'de TYT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya Temel Matematik testlerinin en az birinden en az 0,5, AYT'de ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin en az birinden en az 0,5 ham puan almış olmaları gerektiğine karar verilmiş olup 2018-YKS Kılavuzu bu karar doğrultusunda güncellenmiştir" ifadelerine yer verildi.

2018 YKS BARAJ PUANI NEDİR?

Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2018 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT’de 150’yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) 180'i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT’den 15 net AYT'den 20 net yapmak zorunda.

YSK 2018 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınavı biter bitmez ÖSYM'den 2018 YKS sınav soru ve cevaplarını açıklaması bekleniyor. ÖSYM sınav takvimi, bilgilendirme sayfasındaki bilgilere göre; sonuçlar 31 Temmuz 2018 tarihinde açıklanması bekleniyor.