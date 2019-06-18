0553 313 94 23

YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ilişkin eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri, 26 Haziran saat 16.00'da sona erecek - Adayların "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2019/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve seçerek onaylamaları gerekiyor - Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemlerinde adayların yaptığı son seçim dikkate alınacak ve bu eğitim bilgisine göre değerlendirme işlemleri gerçekleştirilecek

18 Haziran 2019 Salı 17:04
YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemlerinin bugün başladığı ve 26 Haziran saat 16.00'da sona ereceği bildirildi.

ÖSYM'nin internet sitesinde, 2019-YKS'ye ilişkin sistemdeki eğitim bilgilerinin adaylar tarafından kontrolü ve eğitim bilgisi seçme işlemlerine yönelik duyuruya yer verildi.

2019-YKS değerlendirme işlemlerinde, adayların ortaöğretim seviyesindeki eğitim bilgilerinin kullanıldığı anımsatılan duyuruya göre, 2019-YKS'ye başvuran adayların bugünden itibaren 26 Haziran saat 16.00'ya kadar Aday İşlemleri Sistemi'nde (AİS) bulunan "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2019/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek onaylamaları gerekiyor.

- Önce "e-okul" sisteminden düzelttirilecek

Eğitim bilgilerinde veya okul birinciliği bilgilerinde eksiklik, hata bulunduğunu düşünen adaylar, mezun oldukları veya olacakları ortaöğretim kurumlarıyla görüşerek, eğitim bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı e-okul sistemi üzerinden düzelttirecek.

Adaylar, bu düzeltme işlemi sonrasında 18-26 Haziran'da "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2019/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek onaylayacak.

Eğitim bilgisi "e-okul" sistemine eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına işlettirmeleri ve sonrasında ÖSYM'nin internet sitesinden aynı yöntemi izleyerek onaylamaları gerekiyor.

- Son seçim dikkate alınacak

Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan ÖSYM'ye yapacakları değişiklik, düzeltme talepleri kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacak.

Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 26 Haziran saat 16.00'da sona ereceğinden, adayların bu tarihler arasında yaptığı son seçim dikkate alınacak ve bu eğitim bilgisine göre değerlendirme işlemleri gerçekleştirilecek.

Ortaöğretim Başarı Puanı'na (OBP) ilişkin işlemlerin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa, bu eğitim bilgisi kullanılacak. Bu tarihte adayın birden fazla eğitim bilgisi olması durumunda ise başvuruda seçtiği bilgi göz önünde bulundurulacak.

Onay işlemi yapan veya yapmayan tüm adaylar için başvuruda kullanılan eğitim bilgisinin son eğitim bilgileri arasında olup olmadığının anlaşılmasında, okul türü, alan ve dal bilgileri dikkate alınacak.

Adayın başvuruda kullandığı eğitim bilgisi bu tarihte aktif eğitim bilgileri arasında bulunmuyorsa adayın en son mezun olduğu eğitim bilgisi kullanılacak.

2019-YKS'ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 17:04
  1. eğitim bilgilerini güncelleme
  2. eğitim bilgisi kontrol
  3. ÖSYM
  4. YKS

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmeli"
    1. "Müttefiklik ruhuna uygun hareket..
    2. 4 yıl sonra naaşı bulunan şehit uzman..
    3. Kocaeli’de bebek ve çocuk sağlığı..
    4. Bozüyük’te Mursi için gıyabi cenaze..
    5. Başkent’te AVM çalışanlarından ağaç..
    6. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi..
    7. Kuvvetli yağış uyarısı
    8. Kaymakam Güven’den köy ziyareti
    9. Mursi için Pazaryeri ilçesinde de..
    10. Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 6..
    11. Japonya’da 6.8’lik deprem
    12. "İlk Adımdan Kurtuluşa" karma resim..
    13. Kocaelili minik güreşçiler Türkiye..
    14. Hazineden kurumsal yatırımcılara..
    15. Şampiyonluk primi "umre" ziyareti
    16. Yuvadan düşen puhu kuşu yuvasına..
    17. "Böbrek yetmezliğin erken teşhis..
    18. 'Bak şimdi neler olacak' diyerek..
    19. Kamu Başdenetçisi Malkoç: “Mursi..
    20. Samsun’da Mursi için gıyabi cenaze..
    21. Birol Ekici’ye önemli görev
    22. Sultangazi'de toplu açılış töreni
    23. Red Bull Air Race’de Yoshihide Muroya..
    24. Ali Deresoy: “Barbar Sisi’ye karşı dur..
    25. Yazıhüyük kasabasını sel vurdu
    26. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,..
    27. AK Parti’den Mursi açıklaması
    28. Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu
    29. Vefa Lisesi öğrencileri Bosnalı..
    30. Cumhurbaşkanlığı himayesinde..
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması