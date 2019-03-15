YKS adaylarına "geç başvuru günü" hatırlatması ÖSYM tarafından 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geç başvuru tarihinin 19 Mart Salı günü olduğu bildirildi

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) için geç başvuru tarihinin 19 Mart Salı olduğu bildirildi. ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019-YKS geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı. Duyuruda, 2019-YKS için geç başvuru tarihinin 19 Mart Salı günü olduğu belirtildi. Adaylar, geç başvurularını, internet aracılığıyla 19 Mart Salı günü saat 23.59'a kadar yapabilecek.

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