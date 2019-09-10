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YKS adayları için "ek yerleştirme" hatırlatması

ÖSYM tarafından YKS adaylarına ek yerleştirme tercihlerinin yarın sona ereceği uyarısında bulunuldu

10 Eylül 2019 Salı 09:27
YKS adayları için "ek yerleştirme" hatırlatması

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) ek yerleştirme tercihlerinin yarın sona ereceği uyarısında bulunuldu.

ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019-YKS adaylarının ek yerleştirme tercih süreçlerine yönelik hatırlatma yapıldı.

Buna göre, YKS ek tercihleri 11 Eylül Çarşamba günü sona erecek. Tercihler "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapılacak.



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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 09:27
  1. 2019-YKS
  2. hatırlatma
  3. ÖSYM
  4. Twitter

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