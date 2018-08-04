YKS 6 puanıyla öğrenci alan bölümler hangiler? ÖSYM YKS tercih kılavuzu

ÖSYM YKS 2018 tercihleri 7 Ağustos’ta başlayacak. Milyonlarca genç hayalindeki üniversiteye girmek için ÖSYM üniversite tercih kılavuzu ve YÖK atlas tercih robotu ile üniversite tercihlerini yapacak. ÖSYM takevimene göre üniversite tercihlerinde son gün 14 Ağustos. ÖSYM’nin açıkladığı tercih kılavuzunda bölümlerin YKS puan türüyle öğrenci alan bölümler var Peki YKS 1 puanıyla öğrenci alan bölümler hangileri?

ÖSYM YSK TYT ve AYT sınav sonuçlarını açıkladı. Üniversite öğrencisi adaylarını şimdi tercih maratonu bekliyor. YKS TYT puan türünden 150 ve 180 puan üzeri alan üniversite öğrencisi adayları üniversite tercihlerini 7-14 Ağustos’ta yapılacak. ÖSYM tarafından "2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu" yayımlandı. Kılavuza göre, 2018-Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarına göre tercih yapacak. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır.

ÖSYM üniversite tercih kılavuzu yayınlandı Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması 2018

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YKS – 6 puanıyla öğrenci alan bölümler:

Bankacılık – Finansman – Sigortacılık Bölümü Taban Puanları YKS – 6, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Taban Puanları YKS– 6, Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Bölümü Taban Puanları YKS – 6, Gümrük İşletme Bölümü Taban Puanları YKS – 6, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban Puanları YKS – 6, İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Taban Puanları YKS – 6, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları YKS– 6, Muhasebe Bilgi Sistemleri ve Finansal Yönetim YKS– 6, Pazarlama Bölümü Taban Puanları YKS – 6, Sağlık Kurumları Yöneticiliği ve Yönetimi Bölümleri YKS – 6, Sermaye Piyasası Denetim Derecelendirme YKS– 6, Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü Taban Puanları YKS– 6, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları YKS – 6, Tapu Kadastro Bölümü Taban Puanları YKS– 6, Tekstil Tasarımı ve Üretimi Bölümü Taban Puanları YKS – 6, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Taban Puanları YKS – 6, Ulaştırma ve Lojistik Bölümü Taban Puanları YKS – 6, Uluslararası Finans, Ticaret ve Lojistik Bölümü Taban Puanları YKS – 6, Üstün Zekalılar Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları YKS– 6, Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları YKS – 6, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Taban Puanları YKS– 6