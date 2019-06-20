YÖK YKS 2019 üniversite kontenjanları son dakika Üniversite kontenjanları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. YKS 2019 üniversite kontenjanları nasıl olacak? Üniversite sınavına giren adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını ve tercih döneminin başlamasını bekliyorlar. İşte ayrıntılar...

Üniversite kontenjanları ile ilgili YÖK açıklama yaptı. Üniversite kontenjanları nasıl olacak? YÖK'ten yapılan son dakika açıklamasında "Bu yıl üniversitelerin ön lisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için 835 bin 66 kontenjan belirlendi" denildi. Öğretmenlik programlarının kontenjanları toplamda yaklaşık yüzde 10 azaltıldığı açıklandı. Tercih ile ilgili ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada, “YKS yerleştirme sonuçları ağustos ayında açıklanacak, tercih kılavuzu ise bu hafta açıklanacak.” cümlesine yer verdi.

Üniversite kontenjanları nasıl olacak?

YÖK'ten yapılan son dakika açıklamasında "Bu yıl üniversitelerin ön lisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için 835 bin 66 kontenjan belirlendi" denildi. Öğretmenlik programlarının kontenjanları toplamda yaklaşık yüzde 10 azaltıldı. Öğretmenlik programlarının kontenjanı geçen sene 53 bin 796 iken bu sene 48 bin 546 olarak belirlendi.

YKS tercih kılavuzu belli oldu mu?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün YKS tercih sonuçları ve kılavuzu hakkında son dakika açıklaması yaptı. Aygün, “YKS yerleştirme sonuçları ağustos ayında açıklanacak, tercih kılavuzu ise bu hafta açıklanacak.” dedi.

YKS sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM'nin takvimine göre, YKS sınav sonuçları 18 Temmuz 2019 Perşembe günü erişime açılacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.