YKS 2019 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite tercihleri yapıldı Adaylar şimdi merakla YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki YKS 2019 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından YKS tercih sonuçları için net bir tarih verilmese de ağustos ayının ikinci yarısında açıklanması bekleniyor. İşte YKS tercih sonuçları hakkında detaylar...

30 Temmuz 2019 Salı 23:41
YKS 2019 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite tercihleri yapıldı Adaylar şimdi merakla YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki YKS 2019 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından YKS tercih sonuçları için net bir tarih verilmese de ağustos ayının ikinci yarısında açıklanması bekleniyor. İşte YKS tercih sonuçları hakkında detaylar...

Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

Üniversite kayıtlarının 19 Ağustos’ta başlaması bekleniyor.

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçen yıl 7-14 ağustos tarihlerinde alınana tercihlerin sonuçları 31 Ağustos’ta açıklanmıştı. Bu yıl daha erken alınan tercihlerin sonuçlarının 15-19 Ağustos tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

Yerleşemeyenler ne yapacak?

Üniversite kontenjanları yayınlanıp, üniversite tercihleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme süreci başlayacak. Merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamıyorlar. Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek.

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