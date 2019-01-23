YKS 2019 sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM YKS başvuru tarihi

2019 YKS tarihi belli oldu mu? ÖSYM YKS başvuru tarihlerini açıkladı mı? ÖSYM tarafından yapılan üniversiteye giriş sınavı YKS’ye hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Yüzbinlerin hayatını şekillendirecek sınav olan YKS'nin başvuru tarihleri belli oldu. YKS'nin oturumları olan 2019 TYT, AYT ve YDT'nin tarihleri ÖSYM tarafından belirlendi. Peki 2019 YKS ne zaman yapılacak?

YKS 2019 NE ZAMAN YAPILACAK?

Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı, 15 Haziran 2019 tarihinde, Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavı, 16 Haziran 2019 tarihinde kurum tarafından yapılacaktır. Sınav saati ÖSYM tarafından kılavuzda açıklanacaktır.

Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı, 16 Haziran 2019 tarihinde ÖSYM tarafından yapılacaktır. Sınav saati ÖSYM tarafından kılavuzda açıklanacaktır.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN?

YKS sınav sonuçları içerisinde 3 sınav aynı gün açıklanacak. ÖSYM’nin sonuç sayfasında üç sınav 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Nedir?

Adaylar için gelen yeni sistemde – Yükseköğretim Kurumları Sınavın(YKS) iki ayrı oturum bulunmaktadır.

Sınava girecekler ilk olarak Temel Yeterlilik Sınavına (TYT) tabi tutulacaklardır. Yapılan bu sınavda sadece 40 Temel Matematik, 40 Temel Türkçe, 20 Sosyal Bilimler ve 20 Fen Bilimleri derslerinden sorular sorulacaktır.