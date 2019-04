YKS 2019 ne zaman? ÖSYM YKS 2019 başvurusu nasıl yapılır?

YKS ne zaman soruları üniversiteli aday öğrenciler tarafından sıkça araştırılan konulardan biri oldu. Üç sınav olarak TYT, AYT ve YDT şeklinde gerçekleşecek olan YKS tarihleri ÖSYM tarafından 2019 sınav takviminde yayınlandı. Peki, YKS ne zaman? 2019 YKS başvurusu nasıl yapılır? İşte YKS 2019 hakkında detaylar...

YKS ne zaman?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) : 15 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15,

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) : 16 Haziran 2019 (Pazar), 10.15,

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) : 16 Haziran 2019 (Pazar), 15.45.

YKS puanı nasıl hesaplanır?

YKS’de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Adayın katıldığı her sınavda yer alan her test için bir standart puan hesaplanacak.

YKS'de kaç soru soruluyor?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde Türkçe temel yeterlilik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Sosyal Bilimler (Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Tarih) sorusu, Temel Matematik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Fen Bilimleri sorusu (Biyoloji, Fizik, Kimya) olmak üzere toplam 120 soru yer alacak. Soru başına düşen sürede herhangi bir değişikliğe ve kısıtlamaya gidilmediği açıklandı. Soru sayısı dikkate alınarak sınav süresinin 135 dakika olarak belirlendi.

YKS başvurusu nasıl yapılır?

2019 YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 50 TL olarak açıklandı. 2019 YKS ücret ödeme için son gün 7 Mart 2019 tarihi olarak açıklandı. Ayrıca 2019 YKS’de geç başvuru günü de belli oldu. 19 Mart 2019’ta adaylar % 50 zamlı olarak 75 TL ücretle bir gün içerisinde geç başvuru yapabilecekler.

Kimler 2019 YKS için başvuru yapmak zorunda?

2019-2020 öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi “ÖSYM” tarafından yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı edinenler dâhil) veya ilgili kurumlarca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2019-YKS’ye başvuru yapmak zorundadır.

Kimler 2019 YKS’ye girmek zorunda değil?

2018-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2019-TYT’ye girmeden YKS’nin diğer oturumlarına girebileceklerdir. 2019-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin (2018-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2019-AYT ve/veya 2019-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur.