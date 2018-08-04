YKS-1 puanıyla öğrenci alan bölümler hangileri? 2018 YÖK atlas tercih robotu

ÖSYM YKS 2018 tercihleri 7 Ağustos’ta başlayacak. Milyonlarca genç hayalindeki üniversiteye girmek için ÖSYM üniversite tercih kılavuzu ve YÖK atlas tercih robotu ile üniversite tercihlerini yapacak. ÖSYM takevimene göre üniversite tercihlerinde son gün 14 Ağustos. ÖSYM’nin açıkladığı tercih kılavuzunda bölümlerin YKS puan türüyle öğrenci alan bölümler var Peki YKS 1 puanıyla öğrenci alan bölümler hangileri?

ÖSYM YSK TYT ve AYT sınav sonuçlarını açıkladı. Üniversite öğrencisi adaylarını şimdi tercih maratonu bekliyor. YKS TYT puan türünden 150 ve 180 puan üzeri alan üniversite öğrencisi adayları üniversite tercihlerini 7-14 Ağustos’ta yapılacak. ÖSYM tarafından "2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu" yayımlandı. Kılavuza göre, 2018-Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarına göre tercih yapacak. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır.

ÖSYM üniversite tercih kılavuzu yayınlandı Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması 2018

YKS 1 Puanıyla öğrenci alan bölümler:

Aktüerya Bölümü Taban Puanları YKS – 1, Basım Teknolojileri YKS – 1, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Taban Puanları YKS– 1, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları YKS – 1, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Taban Puanları YKS – 1, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Taban Puanları YKS – 1, Güverte Bölümü Taban Puanları YKS – 1, Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Taban Puanları YKS – 1, Uçak Gövde – Motor Bakım Bölümü Taban Puanları YKS – 1

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