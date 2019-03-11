YKKED Eskişehir Şubesi 4’ncü olağan kongresi

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) Eskişehir Şubesi 4’ncü olağan kongresini gerçekleştirdi.

Toplantı, divan oluşumu saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Derneğin faaliyet ve denetleme raporu okundu ve ibra edildi. Kongrede söz alan Dernek Başkanı Ayhan Türkseven, ‘’Derneğimizin sosyal ve kültürel faaliyetlerini artırarak devam ettireceğiz’’ dedi. Tek listeyle oylamaya geçildi.

Oylama sonucunda; Ayhan Türkseven, oy birliği ile yeniden tekrar başkan seçilirken, görev bölümü yapan Yönetim Kurulu ise; Mevlüt Kara (Başkan Yardımcısı), Erdal Gazi Erol (Muhasip), Hülya Yılmaz (Sekreter), Cihan Taşar (Üye), Cahide Aytekin (Üye), Kıymet Aksöz (Üye) olarak oluştu.

Kongre sonunda, dernek kurucu üyelerinden Murat Kahyaoğlu’nun önerisi ve genel kurulu üyelerinin oy birliği ile; YKKED Eskişehir Şubesi eski Başkan Yardımcısı İlyas Küçükcan’a ’’Onursal Başkan Plaketi’’ ve Muharrem Kubat’a da ‘Teşekkür Plaketi’’ verildi.