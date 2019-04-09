"Yitik Zaman" sergisi 11 Nisan'da açılacak

İSTANBUL (AA) - Ressam Cemal Toy'un hazırladığı "Yitik Zaman" sergisi, 11 Nisan'da Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in üstlendiği sergide, sanatçının farklı zamanlarını kapsayan resimler, sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Açılışta ayrıca sergiye özel hazırlanan bir katalog, katılımcılara hediye edilecek. Sergi,1 Mayıs'a kadar görülebilecek. - Cemal Toy İstanbul'un dünden bugüne kültürel dokusunu resimlerinde geleneksel ve modern bir üslupla yansıtmaya çalışan Cemal Toy, 1969'da Kütahya'da dünyaya geldi. 1991'de Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun olan Toy, yurt içi ve yurt dışında 17 karma sergiye katılımının yanı sıra 11 kişisel sergi açtı. Eserlerinde insanlık macerasının yok olmuş veya olmaya yüz tutmuş kültürlerin sembollerine yer veren Toy, resim çalışmalarını halen Küçük Ayasofya'daki atölyesinde sürdürüyor.



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