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Yitak 2017-2019 dönemi kapanış toplantısı ATO Duatepe salonu’nda yapıldı

9 TEMMUZ 2019-Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, teknolojideki gelişmelerin iş ve iş yapış biçimlerini değiştirdiğini ve bu nedenle yakın dönemde bazı mesleklerin ortadan kalkacağını bunun yerine yeni iş alanların oluşacağını belirterek, “Çağı yakalamak, güçlü ve üreten bir ülke olmak için millet olarak kendimizi yeni gelişmelere adapte etmek zorundayız” dedi.

09 Temmuz 2019 Salı 10:51
Yitak 2017-2019 dönemi kapanış toplantısı ATO Duatepe salonu’nda yapıldı

9 TEMMUZ 2019-Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, teknolojideki gelişmelerin iş ve iş yapış biçimlerini değiştirdiğini ve bu nedenle yakın dönemde bazı mesleklerin ortadan kalkacağını bunun yerine yeni iş alanların oluşacağını belirterek, “Çağı yakalamak, güçlü ve üreten bir ülke olmak için millet olarak kendimizi yeni gelişmelere adapte etmek zorundayız” dedi.



ATO Başkanı Baran, Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen Erasmus Plus Programı kapsamında ATO Koordinatörlüğünde Ankara’da bulunan 12 üniversitenin ortaklığıyla yürütülen Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu (YİTAK) 2017-2019 Dönemi Kapanış Toplantısı’na katıldı. ATO Duatepe Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Baran,Avrupa Birliği (AB) Projelerinin hem AB hem de Türkiye açısından faydalı olduğunu söyledi. ATO’nun 2014-2015, 2012-2017 dönemlerinde yürüttüğü YİTAK projesiyle toplam 308 öğrenciyi 25 ülkeye staj yapmak üzere gönderdiğini bildiren Baran, projenin 2017-2019 döneminde 40 öğrencinin staj yapmak 17 personelin de eğitim almak üzere Avrupa ülkelerine gittiğini kaydetti. Baran, projenin dördüncü dönemini gerçekleştirmek üzere kolları sıvadıklarını söyledi.



YİTAK projesiyle yurt dışına giden katılımcıların, gittikleri ülkelerde eğitim aldıklarını, yabancı dillerini geliştirdiklerini, yeterliliklerini artırdıklarını anlatan Baran, Türkiye’nin istihdam alanında yaşadığı sıkıntıların başında kalifiye eleman bulma sorunu olduğunu ifade etti. Baran, “Ankara Ticaret Odası olarak koordinatörlüğünü yaptığımız bu proje ile bir yandan ihtiyaç duyulan vasıflı iş gücü arzının yetişmesine katkı sağlıyoruz, bir yandan da iş dünyası ile üniversiteler arasındaki diyalogu güçlendiriyoruz” dedi.


Eğitim ve istihdam konularında ailelere de görev düştüğünü dile getiren Baran, kendisinin eğitim aldığı yıllarda yaz tatillerinde çırak olarak çalıştığını bildirdi. Baran, “Gençlerimiz tatil de yapsınlar ancak kendilerini geleceğe de hazırlasınlar. Dünya hızlı bir dönüşüm içinde. İstihdam hemen her ülkede sorun. Dijitalleşme bazı meslekleri ortadan kaldırırken yeni iş imkanları oluşacak. Çağı yakalamak, güçlü ve üreten bir ülke olmak için millet olarak kendimizi yeni gelişmelere adapte etmek zorundayız” diye konuştu.


Ankara’nın gelecek senaryoları çalıştay’da ele alındı


Baran’ın konuşma yaptığı YİTAK 2017-2019 Dönemi kapanış toplantısında, Gelecek Araştırmaları Enstitüsü Kurucularından Samet Çelik ve Enstitü Direktörü Coşkun Dolanbay “Ankara İçin Gelecek Senaryosu”konulu sunum yaptı.


Program kapsamında, “Ankara İçin Geleceğin Meslekleri GÖK (Gelecekten Öğrenme Kuramı) Çalıştayı” da gerçekleştirildi. Çalıştayda Ankara için yeni meslek alanlarının belirlenmesi, bunlara ilişkin pozisyon alınması ve ortaya çıkacak risk ve sürprizlerin etkin şekilde yönetilmesi konuları ele alındı.


ATO Başkanı Baran, programın ardından katılımcılara birer sertifika takdim etti.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:51
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