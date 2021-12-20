Yıpranmış saçlara özel bakım önerileri

Evinizdeki ürünlerle saçlarınıza bakım yapabilirsiniz.İşte size sağlıkla ışıldayan saçlara sahip olmak için evde kolaylıkla yapabileceğiniz 3 saç bakım maskesi tarifi:

Elma sirkeli saç bakım maskesi

Kırılmış ve matlaşmış saçlarınızı, elma sirkesi ile eski canlılığına kavuşturabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı elma sirkesi, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 3 yumurta akını birleştirin, sonra karışımınızla saçınızı ovun. Saçlarınızı plastik bir sargı veya bir duş bonesi kullanarak yaklaşık yarım saat boyunca kapalı tutun, ardından şampuan ve su ile durulayın.

Yumurta ve zeytinyağı

Kuru ve cansız saçlar için yumurta ve zeytinyağı mükemmel ikili. Çünkü yumurta, içeriğindeki protein ve minerallerle saç diplerini beslerken, zeytinyağı da saçları nemlendirir, kepeği azaltır ve saçların beslenmesini sağlar.

Nasıl yapılır: Zeytinyağı ve yumurtayı bir kapta karıştırın. Saçınıza karışımı masaj yaparak uygulayıp bir bone, streç film veya havlu ile kapatın. 1 saat kadar bu şekilde beklettikten sonra saçlarınızı yıkayın.

Parlak saçlar için Jojoba Yağı

Jojoba yağı, omega-6 ve omega-9 yağ asitleri ve antioksidan açısından zengindir. Saçınızı nemlendirir, saçınızın yüzeyindeki kütiküllerin pürüzsüzleşmesine yardımcı olur, ipeksi bir parlaklık verir. Kırık ve mat saçları canlandıran jojoba yağını kullanmak için; 2-3 yemek kaşığı jojoba yağını ısıtın. Eşit bir şekilde saç derinize ve saçınıza uygulayın. Bir havluyu ısıtın ve saçınıza sarın. 30-45 dakika bekleyin. Normal şampuan ve saç kremlerinizle yağı yıkayın.