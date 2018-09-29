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Yine Vatikan yine taciz! Bu kaçıncı skandal?

Son zamanlarda çocuk tacizleriyle gündemden düşmeyen Vatikan’da yine aynı skandal yaşanırken, Papa tacizci papazı meslekten men etti.

29 Eylül 2018 Cumartesi 09:05
Yine Vatikan yine taciz! Bu kaçıncı skandal?

Papa Franciscus, Şili'nin başkenti Santiago'da çocuklara cinsel istismarda bulunan Papaz Fernando Karadima Farina’yı meslekten men etti.

Vatikan Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Papa’nın Şili’de çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunan Papaz Fernando Karadima Farina’yı papazlıktan çıkardığı bildirildi.

“Bu karar kilisenin iyiliği için alındı”

Açıklamada, “Papa Franciscus, Şili’deki Santiago başpiskoposluk bölgesinden Fernando Karadima Farina’yı papazlıktan çıkarmıştır. Papa, bu istisnai kararı vicdanen ve Kilise’nin iyiliği için almıştır. Papa, Kilise’deki evrensel, üstün, tam ve doğrudan olan olağan yetkisini kullanmıştır.” denildi.

Papa’nın, kararı dün imzaladığı ve o anda otomatik olarak yürürlüğe girdiği belirtilen açıklamada, kararın Karadima’ya bugün bildirildiği aktarıldı.

Şili'deki kiliselerde çocuklara yönelik cinsel istismarlar

Yetkili makamlarca yürütülen soruşturmalar sonucunda, Karadima çocuklara yönelik cinsel istismardan suçlu bulunmuştu.

Papa Franciscus, mayısta, kilisedeki pedofili skandalını görüşmek üzere 34 Şilili piskoposla bir araya gelmiş, bu piskoposlar üç gün süren görüşmelerinin ardından toplu istifalarını sunmuştu.

Papa, önce papaz Fernando Karadima tarafından işlenen pedofili suçlarını örtbas etmekle suçlanan Şili Kilisesi'nin Başpiskoposu Juan Barros hakkında bu suçu işlediğine dair bir kanıt bulunmadığını ve iddiaların gerçek olmadığını söylemişti.

Ancak daha sonra konuyu yanlış değerlendirdiğini kaydeden Papa, rencide ettiği cinsel istismar kurbanlarından özür dilemiş ve konuyla ilgili "çok ciddi bir hata yaptığını" kabul etmişti.

Papa Franciscus, geçen hafta da San Bartolome de Chillan piskoposu Carlos Eduardo Pellegrin Barrera ve San Felipe piskoposu Cristian Enrique Contreras Molina’yı kiliselerdeki çocuklara yönelik cinsel istismar vakaları nedeniyle azletmişti.

Katolik Kilisesi'nin, dünyanın birçok ülkesinde yüz binlerce din adamı bulunuyor. Birçok ülkede de özellikle çocuklara yönelik istismarı içeren çok sayıda vaka basına yansımıştı.

Birleşmiş Milletler (BM), Katolik Kilisesi'ndeki yaygın çocuk istismarı hakkında 2014'te bir rapor yayımlamıştı. Raporda, Vatikan, kendisine bağlı kiliselerin bulunduğu çok sayıda ülkede papazlar hakkındaki cinsel taciz iddialarının üstünü örterek on binlerce çocuğun istismara uğramasına göz yummakla suçlanmıştı.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 09:05
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YORUM YAZ

  • KAYAKAYA53 dk önce
    Laikler ne oldu Allahın parmağı yokki derler , nasıl çoksecdiğiniz avrupa nın taptığıavrupanın babaları bak neymiş, iş te onların çıkardığı ve sizin de taptığınız laikliğin babaları . yani hepiniz sapıksınız
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