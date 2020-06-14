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Korona Virüs

Yine taziye dönüşü koronavirüs alarmı! Van'da bir mahalle karantinaya alındı

Van'ın Gürpınar ilçesinde taziyeden dönenlerden bir kişide koronavirüse rastlanılması sonucu ilçeye bağlı Parmakkapı Mahallesi'nin karantinaya alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 14:59:00 -
Yine taziye dönüşü koronavirüs alarmı! Van'da bir mahalle karantinaya alındı

Van'ın Gürpınar ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

15 kişi taziyeye gitti

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Parmakkapı Mahallesinden taziye için Gaziantep'e giden 15 kişinin, dönüşte karantinaya alındığı bildirildi.

"Filyasyon çalışmaları başlatıldı"

Taziyeden dönenlerden bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taziyeden dönenlerin Gürpınar ilçe merkezi ve mahallede birçok kişiyle temas ettikleri tespit edildiğinden, Parmakkapı Mahallesi karantinaya alınarak giriş çıkışlar yasaklanmıştır. Filyasyon ekipleri ilçede ve mahallede çalışma başlatmıştır. Normalleşme adımlarının atıldığı bu süreçte, maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edelim. Toplu etkinlikler, taziye, mevlit organizasyonları yapmayalım. Riskin farkında olalım."

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