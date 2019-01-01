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Yine Taksim yine rezil görüntüler! Selfie bahanesiyle turistleri taciz ettiler

Yeni yıl kutlamalarının İstanbul'daki adresi olan Taksim Meydanı'nda her yıl kameralara yansıyan iğrenç görüntüler bu yıl datekrarlandı. 2 kadın turist taciz edildi. Selfie çekmek bahanesiyle etraflarını saran kalabalığı görünce neye uğradığını şaşıran turistlerin imdadına Güven Timleri yetişti.

01 Ocak 2019 Salı 10:38
Yine Taksim yine rezil görüntüler! Selfie bahanesiyle turistleri taciz ettiler

İstanbul Taksim Meydanı'nda yılbaşına dakikalar kala 2 turiste yönelik taciz girişimi yaşandı.

Kadınların etrafını sardılar

İlginç kıyafetleriyle dikkat çeken 2 kadın turistle selfie çekmek istediklerini öne süren kişiler kadınların etrafını sardı. Bir anda etrafını saran kalabalığı görünce neye uğradığını şaşıran turistlerin imdadına Güven Timleri yetişti.

Turistler ne olduğunu anlamaya çalışırken Güven Timleri kalabalığı dağıttı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 10:38
  1. İstanbul
  2. taksim
  3. taciz
  4. turist
  5. yılbaşı
  6. Taksim Meydanı

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