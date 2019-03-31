0553 313 94 23

Vatan haini Cem Özdemir'den seçimlerle ilgili skandal açıklama

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik düşmanlığıyla bilinen vatan haini Cem Özdemir, 31 Mart seçimlerine ilişkin provokatif açıklamalar yaptı.

31 Mart 2019 Pazar 17:15
Vatan haini Cem Özdemir'den seçimlerle ilgili skandal açıklama

Alman basınına verdiği röportajda Türkiye aleyhine kara propaganda faaliyeti yürüten Cem Özdemir, 24 Haziran seçimlerindeki katılım oranı ve şeffaflığın uluslararası kuruluşlarca da teyit edilmiş olmasına rağmen “Türkiye’de uzun süredir adil ve şeffaf bir seçim gerçekleştirilmediği” yalanını ortaya attı.

Almanya’daki Yeşiller Partisi’nin eski lideri olan ve Türkiye düşmanlığıyla bilinen Cem Özdemir, Alman basınına verdiği röportajda, 31 Mart seçimleri üzerinden Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı söylemlerini sürdürdü.

Skandal iddia

BZ Berlin’e röportaj veren Cem Özdemir, henüz üzerinden 9 ay gibi bir süre geçen ve uluslararası gözlemciler tarafından anbean takip edilerek ne şeffaflığı ne de yasalara uygunluğu tartışılmayan 24 Haziran seçimlerine rağmen, “Türkiye’de uzun süredir adil bir seçim gerçekleştirilmediği” yalanını ortaya attı.

Anketlerin İzmir’de açık ara farkla Millet İttifakı’nın adayının önde olduğunu gösterdiğini iddia eden Cem Özdemir, “Bu yüzden, Erdoğan için İzmir’de hile yapmak zor görünüyor; ama İstanbul ve Ankara gibi kıran kırana geçen yerlerde manipülasyon yapılabilir.” sözleriyle kara propaganda faaliyeti yürüttü.

Dünyanın her yerinden birçok basın mensubunun Türkiye’den anbean okuyucularıyla haber paylaşabilmeleri için her türlü imkânın ve şeffaflığın seferber edilmiş olmasına rağmen seçimleri takip etmek bahanesiyle Türkiye’de ajanlık faaliyeti yürütmeye çalışan sözde gazetecilerin sınır dışı edilmesiyle ilgili de bir karalama kampanyası yapmayı ihmal etmedi.

Yabancı gazetecilerin Türkiye’deki son gelişmeleri okuyucularına aktarmalarının engellendiği yalanına sığınan Türkiye düşmanı Cem Özdemir, “Erdoğan kendisini yeterince güçlü hissediyor. Bu yüzden de ona gerekli cevabı Berlin ve Brüksel (Avrupa Birliği) yönetimleri vermelidir.” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 17:15
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Cem Özdemir
  5. Almanya
  6. 31 Mart
  7. seçim

YORUM YAZ

  • vatandaşvatandaş12 dk önce
    kanunen aranan, suçlu, zanlı, bu gibi hain kişileri, gündem yapmak , mesajlarını ülke içine yaymak, aracısı olmak , kanunen suç olmalı.İç işleri ve adalet bakanlığı sanırım bunun önlemini almalı.Reklamlarına izin vermemeli.Medya ayırım yapmadan malzeme üretme çabasında.Millet beynini kirleten haberler izin vermeyecek tasarılar ne zaman çıkacak...????
  • mustafamustafa13 dk önce
    %85-86 ile dünya rekoru demokratik katılım ve seviye ortada, Milletin OSMANLI TOKATININ SESİ GELMEYE BAŞLADI:)))MİLLETİMİZİN VE DEVLETİMİZİN DÜŞMANLARININ BU ŞEKİLDE PANİK YAPMASINI ANLIYORUZ VE MUTLUYUZ....Türkiye Cumhuriyeti kervanı, itlerin ürümesine rağmen yoluna devam daha da güçlenereki, bağımsızlaşarak, dünya mazlumlarının ve İNSANLIĞIN TEK UMUDU olarak oyunları boza boza, kendi kurallarını yaza yaza gümbür gümbür geliyor....VER MEHTERİ::))
  • ahmetahmet27 dk önce
    bu mankurt haşhaşinin kafası yine dumanlı,ne dediğini bilmez vaziyette:))
  • MC. SenMC. Sen33 dk önce
    Serefsiz akil yoksunu. Hainlikde birnumarasin. Pislimden daha betersin. Ise yaramadik kafir kopek.
  • Balyoz Balyoz 46 dk önce
    BU imansiz HDP PKK DHSKPC CI bir iblisin teki ermeni t.humu teki baska bir sey demeyede gerek yok hersey ortada
  • Cengiz CoşkunCengiz Coşkun51 dk önce
    Biri şuna bizim iç işlerimize karışmaması gerektiğini en kısa zamanda söyler.
  • Kartal57Kartal5754 dk önce
    Ulan yalaka avrupanın batının köpeği .Hadi sıkıyosa cesaretin varsa yakında olucak israildeki seçimleride eleştir.Hadi göreyim seni karaktersizmahluk.
  • VatandaşVatandaş1 sa önce
    Bu evlatları ni haber yapmayın bari günaha sokuyoyorsunuz bizi adam yerine koyuyorsunuz. Bunları haber değeri bile yok bence

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Sandıklar açılıyor! İşte Samsun'da son durum
  1. Sandıklar açılıyor! İşte Samsun'da son..
  2. Ayşe Begüm Onbaşı'dan altın madalya
  3. YSK'dan yayına giren kanallar hakkında..
  4. AK Parti, simülasyonlarla sonucu..
  5. YSK, yayın yasağı kalkmadan seçimlerle..
  6. Özhaseki'den ilk değerlendirme
  7. CHP'nin kazandığı belediyeler son..
  8. Oy torbaları Batman Adliyesine..
  9. Mehmet Özhaseki: “Yavaş yavaş değil,..
  10. Mısır-Fransa ortak deniz tatbikatı..
  11. Şişli'den ilk sonuçlar geliyor! İşte..
  12. Özhaseki'nin oy kullandığı sandıktaki..
  13. Jandarmadan geniş güvenlik önlemi!..
  14. Zarfı sandıktan çıkardı, attığı oy..
  15. Sandıklar açılıyor! İşte Bursa'da son..
  16. CHP'den yerel seçim açıklaması
  17. THY Genel Müdürü Ekşi sayıyı açıkladı
  18. Doğu'da Savcı Sayan farkı! Birçok..
  19. AK Parti’nin kazandığı belediyeler 31..
  20. Saadet Partililer seçim sonuçlarını..
  21. Sandıklar açıldı! İşte Muş'ta son durum
  22. Jandarmadan terör örgütü PKK’ya büyük..
  23. İşte Gaziantep ve Van'dan gelen ilk..
  24. Çeşitli suçlardan aranan çok sayıda..
  25. Tokat'ta muhtarlık seçimi kavgası: 3..
  26. Sandıklar kapandı, İmamoğlu konuştu
  27. Mehmet Özhaseki'den seçimle ilgili ilk..
  28. Mersin’de oy verme işlemi sona erdi,..
  29. Faik Öztrak: “Sandık güvenliğinin..
  30. İşte seçime katılım oranı...
Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!

Günün Karikatürü

31 Mart 2019
Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin