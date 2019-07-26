Yine pat pat kazası 1 yaralı
DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Gölyaka İlçesi Yeşilova Köyünde meydana gelen patpatkazasında 1 keşe yaralandı.26 Temmuz 2019 Cuma 14:57
DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Gölyaka İlçesi Yeşilova Köyünde meydana gelen patpatkazasında 1 keşe yaralandı.
Düzce Valisi Zülkif Dağlı’nın geçtiğimiz ay yoğun trafik olan yerlerde pat pat kullanımını yasaklamasıyla birlikte kazalarda azalma görülürken, uyarıları dikkate almayan bazı kişilerin pat pat kazaları yaralanmalarına yada hayatlarını kaybetmesine neden oluyor.
Gölyaka İlçesi Gölyaka ilçesi Yeşilova Köyü mevkiinde 10.30 sıralarında meydana gelen kazada Yeşilova Köyü’nden Yukarı Mahalle mevkiine gitmekte olan Mustafa Ç. idaresinde ki pat pat adı verilen tarım aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından kontrolden çıkarak yolun sağ tarafına devrildi. Fındık bahçesine yuvarlanan pat pat aracının altında kalan Mustafa Çelik yaralandı. Yaralanan şahıs 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak incelme başlatıldı.
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