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Sebastian Kurz yine Türkiye'yi hedef aldı!

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz Türkiye ile ilgili skandal açıklamalarına her gün bir yenisini ekliyor. Kurz bu kez de, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile müzakereleri vakit geçirmeksizin sona erdirmesi gerektiğini söyledi.

17 Temmuz 2018 Salı 13:58
Sebastian Kurz yine Türkiye'yi hedef aldı!

Yunanistan’ın Kathimerini gazetesine bir röportaj veren Sebastian Kurz, yıllardır Türkiye ile "dürüst bir ilişki kurulması gerektiğini" yüksek sesle dilen getiren bir isim olduğunu iddia etti.

Temmuz ayı başında AB dönem başkanlığını devralan Kurz, "Türkiye ile yürütülen AB üyelik müzakereleri vakit geçirilmeksizin durdurulmalıdır. Türkiye, son yıllarda sürekli olarak Avrupa ve değerlerinden uzaklaşıyor. Aynı zamanda AB ile Türkiye arasında komşuluk temelinde farklı işbirliği seçeneklerinin bulunmasına odaklanmamız gerekiyor" dedi.

Avusturya, başından beri Türkiye’nin AB üyeliğine karşı çıkan ülkeler arasında yer alıyor.

Fransa ile Avusturya’nın ısrarı ile 2005 yılında başlayan Türkiye ile katılım müzakereleri için hazırlanan çerçeve belgeye üyelik dışı alternatiflerin gündeme geleceği ibaresi eklenmişti.

Türkiye ile AB arasındaki katılım müzakereleri, son birkaç yıldır özellikle insan hakları konusunda reformlar yapılması yönündeki talepler nedeniyle yeni başlık açılmamasından dolayı fiilen durmuş durumda bulunuyor.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 13:58
  1. Türkiye
  2. avusturya
  3. yunanistan
  4. Sebastian Kurz
  5. AB

YORUM YAZ

  • osmanlı soyuosmanlı soyu3 dk önce
    ulen g.t seni şöyle evire çevire döndüre döndüre... neyse. çocuksun daha. çocuk olmasan.
  • cbcb6 dk önce
    Avrupa birliğiniz yere batsın alçaklar kendinizi bir şey sandınız siz alsanızda bir artık AB ye girmeyeceğiz ...
  • vatandaşvatandaş6 dk önce
    bırakınşu seboyu haber yapmayın bi adammış gibi.
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