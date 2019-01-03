2 terör saldırısının da organizatörü o hain çıktı!

Bölücü terör örgütü PKK tarafından 10 Aralık 2016’da Dolmabahçe'deki Vodafone Park'ta gerçekleştirilen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit olduğu saldırının organizatörü Zozan Kutum’un daha önce de bir bombalı saldırıyı organize ettiği ortaya çıktı.

Sultanbeyli'deki saldırının da organizatörü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından saldırıya ilişkin hazırlanan 3. iddianamede Zozan Kutum’un örgütsel bağlantıları ve son yıllarda İstanbul’da ne gibi faaliyetlerde bulunduğu mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde Kutum’un 1 emniyet müdürünün şehit olduğu 11 Ağustos 2015 tarihinde yaşanan İstanbul Sultanbeyli’ndeki Fatih Polis Merkezi’ndeki bombalı saldırının da organizatörü olduğu ortaya çıktı.





Minibüsten fotoğraf çekti

Kutum’un saldırıdan önce polis merkezinde ve etrafında bizzat keşif çalışması yaptığı tespit edildi. Kutum’un keşif çalışmasında hem Sultanbeyli Polis Merkezi hem de Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün fotoğrafını minibüs içerisinden konuşuyormuş gibi yaparak çektiği belirlenirken bu fotoğraflar iddianamede yer aldı.

Çözüm sürecinde yapmış

PKK'nın verdiği talimatla yapılan keşif çalışmasının tarihine dikkat çekilen iddianamede bu tarihin çözüm sürecinin devrede olduğu tarih aralığında yapıldığı ifade edildi. Örgütün çözüm sürecinin ilerleyen tarihlerde askıya alınacağı ihtimaline dayanarak bu talimatı verdiğine vurgu yapılan iddianamede 12 Haziran 2015’de çözüm sürecinin bittiği, Sultanbeyli Polis Merkez Amirliği’ne bomba yüklü traktör ile yapılan saldırının da 10 Ağustos 2015 tarihinde olduğu ifade edildi.

(Yeni Şafak)