Yine Kılıçdaroğlu yine çarpıtma

Manipülasyon

Son birkaç ay içerisinde özellikle doların yükselişi ve bunu fırsata çevirmek isteyenlerin piyasalarda tedirginliğe yol açmaları ve ekonomik kriz söylemleri için.Unay “Bakınız doların yükselişi ve piyasada özellikle büyük firmaların ani ve yüksek zam yapmaları aslında ülke üzerindeki ekonomik baskıyı arttırmak, hükümeti zor durumda bırakarak tüm kazanımlarımızı terk ettirmek için yapılan büyük bir operasyondur. Başkan Erdoğan sürekli olarak “Ülkede ekonomik kriz yok sadece spekülatif ve manipülatif eylemler var” şeklindeki açıklamaları bunu kanıtlar niteliktedir. Üzülerek söylemek istiyorum ki ülkenin menfaati hangi yönde ise ona karşı tarafta saf tutan ana muhalefet partisi CHP bu oyunun içerisindeki bir aktör gibi davranıyor.”

Kılıçdaroğlu Ne Yapmak İstiyor?

CHP lideri Gazi Üniversitesi Başhekiminin doktorlara gönderdiğini iddia ettiği ve zorunlu olmadıkça ameliyat yapmayın para yok dediği belge ile ilgili olarak Unay ”Bu tip haberleri Kılıçdaroğlu periyodik olarak yapıyor ve yapmaya devam edecek çünkü,çamur at izi kalsın mantığı ile hareket ediyor. Daha önce defalarca resmi belge diye gösterdiği birçok belgenin sahte olduğu ortaya çıkmış olmasına rağmen hala aynı şekilde hareket edilmesi ve bu harekete inanılması sosyolojik olarak başlı başına bir araştırma nedenidir. Sonucunun hiçbir önemi olmayan bu tür bir yaklaşım artık CHP için rutin hale gelen bir uygulamaya dönüştü.”

Aslında Yazı Ne diyor?

Gazi üniversitesi hastanesi başhekimliği tarafından birimlere gönderilen yazı ne diyor? Unay “ Hastane yetkilileri açıklamada bulundular bunun geçmişte de olan rutin bir uygulama olarak yapıldığını, var olduğu savunulan kriz için değil eğer dikkatli olunmazsa oluşacak bir krizi önleme eylemidir. Burada amaç dolar kuruyla beraber tıbbi malzemelere firmalar tarafından aşırı zam yapılmış ve başhekimlik normal ameliyatlarda stoktan çalışmalarını sadece hayati sorun olan ameliyatlarda beklemeden siparişlerin geçilmesi talimatı vermektedir. Burada aslında bir duyarlılık mevcuttur şöyle ki; eğer stokta bir malzeme varsa bu malzeme gözden kaçması sonucu sipariş verilir ve alınırsa daha sonraki dönemde bu durumu yetkililer farklı değerlendirecekleri için amaç bu durumda kimse töhmet altında kalmasın azami duyarlılığı göstersin şeklinde bir iç yazıdır.”

Algı Operasyonu

Bu konu gündeme girdikten sonra hızlı bir şekilde sosyal medyada yayılması üzerine Unay ”Kılıçdaroğlu tarafından rutin bir uygulama amacından saptırılarak verilmek suretiyle algıya dönüştürülmek istenmesinin ardından hızlıca özellikle fetocu hesaplar tarafından yoğun destek görmüştür. Aynı zamanda yine ülke aleyhine her girişimi büyük bir fırsat gibi gören mecralarda bu olaya destek vermişlerdir. Bu düpedüz sağlık üzerinden yapılan algı operasyonudur. Bu çevreler her konuyu değerlendiriyorlar her buldukları fırsatı kullanıp hükümet tarafından yapılanları iyi veya kötü ayrımı yapmadan direk saldırı aracı olarak görüyorlar. İşin başka ve vahim boyutuda bu tarz yapılan spekülasyonlarla beraber hareket eden araştırma zahmetinde bulunmayan bir kitlenin var olmasıdır.”

Peki, Amaçlanan Nedir?

Türkiye insani yardım yapma konusunda dünyada sayılı bir yerde olmasına rağmen kendi halkına böyle acımasızca davrandığını iddia etmekle amaç nedir? Unay “Bugün ağaçtaki bir kediyi kurtarmak için seferber olan bir milletten bahsediyoruz. Sağlık sektöründeki atılan adımların ardından Türkiye bu sektörde söz sahibi bir ülke haline gelmiştir. Bugün birçok hastalığın tedavisinde yurtdışından hasta turizmi olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Amaç; bu tarz algılarla hükümete olan güveni zedelemek, son dönemde dolar manipülasyonuyla beraber gelen haksız zamları üstüne birde sağlık iflas etmek üzere algısı oluşturmak, halkı ümitsizliğe düşürerek aslında ekonomik bir kriz var böyle giderse batacağız süsü vermektir.”

“Hiçbir projesi olmayan, başta dış ilişkiler olmak üzere, ekonomi, savunma gibi konularda fikir beyan etmeyen ki bunu ben değil İzmir Büyük Şehir Bel. Başkanı Aziz Kocaoğlu söylüyor. Bir partiden bu tarz atakların yapılması ülkeyi batmış bitmiş gibi göstererek kargaşa çağrısı yapması yadırganmamalı.”

“Bilinmedir ki halkımızın çoğunluğu bu oyunları görüyor ve prim vermeyerek bozarak yerle bir ediyor.”