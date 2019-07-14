0553 313 94 23

Fitch'ten Türkiye'ye gece yarısı operasyonu!

Türkiye’de ekonomiye güven endekslerinin yükseldiği bir dönemde kredi derecelendirme kuruluşu Fitch yeniden harekete geçti. Tetikçi kuruluş Türkiye’nin notunu BB’den BB- seviyesine çekti. Tam bir siyasi tutumla S-400 alımını açıkça gerekçe gösteren Fitch, bu teslimatın ABD’nin yaptırım ihtimalini arttırdığını ileri sürdü.

14 Temmuz 2019 Pazar 08:04
Fitch'ten Türkiye'ye gece yarısı operasyonu!

Dengelenme sürecinin hızlandığı ve Türkiye ekonomisine ilişkin güven endekslerinin yükseldiği bir dönemde tetikçi derecelendirme kuruluşu Fitch yeniden sahneye çıktı. S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye’ye geldiği gün ABD’li Fitch’in, Türkiye’nin kredi notunu düşürmesi dikkat çekti.

Yerel seçimleri geride bırakan Türkiye’nin S-400 hava güvenlik sistemlerinin Rusya’dan getirilmesi işlemi de tamamlandı. Piyasaların büyük tepki vermediği bu konuyla ilgili Türkiye’yi tehdit eden çevrelerin beklentileri boşa çıktı. Dengelenme sürecinin arttığı ve Türkiye ekonomisine ilişkin güven endekslerinin yükseldiği bir dönemde tetikçi derecelendirme kuruluşu Fitch yeniden sahneye çıktı.

Tetikçiliğin bahanesi s-400

Türkiye’yi tehdit eden çevrelerin sesi konumundaki ABD merkezli derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notunu bir basamak düşürerek BB’den BB- seviyesine çekti. Tetikçiliğine bahane arayan Fitch’in açıklamasında kredi notunun indirilmesinin nedenleri arasında, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatının ABD yaptırımları riski taşımasının da gösterilmesi dikkat çekti.

Peki Türkiye ekonomisindeki tablo nasıl? Mayıs ayı sanayi üretimi bir önceki aya göre %1,3 artarak Nisan ayında gördüğümüz geçici düşüşü geride bıraktı. Yüksek teknolojili ürünlerin imalatındaki % 25.5’lik ve sermaye malları üretimindeki % 6.5’lik artış bu gelişmede belirleyici oldu.

Haziran ayında üretimin diğer öncü göstergelerinde de pozitif bir performans gözlemlendi. İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi 47,9’la son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Kapasite kullanım oranımız 77,1’le, 2018 Ağustos’undan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Türkiye’nin İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi 47,9 ile son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Kapasite kullanım oranımız 77,1 ile 2018 Ağustos'undan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Ekonomik güven endeksi 6 puan yükseldi

Ekonomideki iyileşmeler güven endekslerine de yansıdı. Haziran ayında, hem reel sektörümüzün hem de tüketicilerimizin ekonomiye güveni arttı. Mayısta 77,5 olan Türkiye’nin ekonomik güven endeksi Haziranda yüzde 83,4’e yükseldi. Sektörel güven endeksleri de incelendiğinde bütün alanlardaki iyileşmeler dikkat çekiyor. Reel kesim güven endeksi 94,7’den 99,6’ya yükselirken, hizmet sektörü güven endeksi 79,4’ten 84,4’e çıktı.

2023’teki hedefler netleşti

Türkiye’nin önünde seçimsiz 4 yıllık bir dönem var. Bu dönemi kapsayan ve Türkiye’yi 100’üncü yılına taşıyacak hedefler geçen hafta açıklanan 11. Kalkınma Planı’nda ortaya konuldu. “Üreten, paylaşan, müreffeh ve güçlü Türkiye” vurgusuyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni sunulan beş yıllık kalkınma planında Gayri Safi Milli Hasıla, milli gelirden kişi başına düşen gelir, istihdam, enflasyon, ihracat, ithalat gibi temel ekonomik hedefler ortaya konuldu. 11. Kalkınma Planı da temel hedef olarak büyümenin altını çiziyor.

İş dünyası dik durdu

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın Fitch’in notuyla ilgili, “Tamamen taraf tutuculuktur, tamamen Türkiye’nin gerek S-400, gerekse F-35 ile alakalı aldığı kararlarla ilgilidir. Önümüzdeki günlerde bunların benzerleri de olacaktır. Üretmeye devam edeceğiz” dedi.

(Yeni Şafak)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 08:04
  1. Aydın
  2. EKONOMİ
  3. fitch
  4. türkiye

YORUM YAZ

  • Ali KarakeseliAli Karakeseli51 dk önce
    Kredi notu CC olanlar bizi kıskanıyorlar

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Aydın’da piyasa gözetim ve denetimleri sürüyor
  1. Aydın’da piyasa gözetim ve denetimleri..
  2. Aydın Ekonomi Kulübü Başkanı Çınar:..
  3. Klasik müzik festivali Gülsin Onay’la..
  4. İlk defa drone gören masum çocuklar
  5. İstanbul’un göbeğinde köy hayatı
  6. Prof. Dr. Kamil Bostan: “Slow food..
  7. GÜNDEM / 14 Temmuz 2019
  8. Maltepe Çocuk Kapalı Cezaevi..
  9. Erciyes gençleri ağırlamaya devam..
  10. Bilal Başacıkoğlu Kayseri’ye geldi
  11. Fernando Boldrin: En iyisini yapacağım
  12. Malatya’da trafik kazası: 1’i ağır 2..
  13. TSO Meclis Başkanı Yılmaz, dünya evine..
  14. Eski gelinlerini hastanelik ettiler..
  15. Atletizm Takımı İtalya’da Türk..
  16. S-400 teslimatında beşinci uçak..
  17. Kulaçlar Eren Bülbül İçin Atıldı
  18. 15 Temmuz Demokrasi Günü Satranç..
  19. Nasrallah'tan ABD ile ilgili şaşırtan..
  20. MSB açıkladı! 5. uçak indi, 6 ve..
  21. S-400'lerin intikali devam ediyor
  22. MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava..
  23. MSB: “Beşinci uçak Mürted Hava..
  24. YÖK Başkanı Saraç’dan 15 Temmuz mesajı
  25. Barajda kaybolan 3 çocuk için bekleyiş..
  26. Arıcı değil endeks okuma görevlisi
  27. S-400 Füze Savunma Sistemi..
  28. Yine harekete geçtiler! Türkiye'ye..
  29. Deprem sonrası oluşmuştu!! Bir anda..
  30. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrası..
Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar’dan çok çarpıcı analiz!
Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar’dan çok çarpıcı analiz!
Ve 6284 delindi!
Ve 6284 delindi!

Günün Karikatürü

14 Temmuz 2019
Kandil ve FETÖ bunların destekçisi
Kandil ve FETÖ bunların destekçisi
Şevket Eygi'ye son görev
Şevket Eygi'ye son görev