Yine Fransa yine ırkçılık: Strazburg’da camiye yardım yapmak isteyen belediye başkanı tehdit edildi
Fransa’nın Strazburg kentindeki Eyyûb Sultan Camii inşaatına 2.5 Milyon Euro yardım etmek isteyen Strazburg Belediye Başkanı Jeanne Barseghian tehditler üzerine koruma altına alındı.
Strazburg Belediye Başkanı Jeanne Barseghian, Fransa Millî Görüş İslam Konfederasyonu (CIMG) Eyyûb Sultan Camii’ne yardım kararı alması sebebiyle çeşitli tehditlerin muhatabı oldu.
Belediye Başkanı Jeanne Barseghian tehditlerin özellikle sosyal medyada giderek artması üzerine Belediye Meclisinden korunma istedi. Meclis, Başkan Barseghian’ın isteğini haklı bularak koruma altına aldı.
Camiye 2.5 milyon euro yardım
Strasbourg Belediye Başkanı Jeanne Barseghian kentte inşa edilmekte olan Eyyûb Sultan Camii külliyesinin inşasına yerel idarenin desteği olarak 2.5 Milyon Euro yardım yapılma kararı aldırmıştı.
Ancak Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin başta olmak üzere, pek çok sağcının tepkisi üzerine Eyyûb Sultan Camii yönetim kurulu, Belediye Başkanına destekleri için teşekkür ettikten sonra, yardımın bu şartlarda kabul edilemeyeceğini bildirmişti.