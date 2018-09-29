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Yine Eylül, yine hüzün ve hasret

Gazetemizin Okur Sayfasına gelen "Yine Eylül, yine hüzün ve hasret" başlıklı şiir...

29 Eylül 2018 Cumartesi 13:31
Yine Eylül, yine hüzün ve hasret

 Ahmet Çelen  Okur Postası 

Yine Eylül, yine hüzün ve hasret

Sensin feryadım.

 *

Şu yavan dünyanın her bucağında

Kokun aradım.

 *

Yolların sonunda sen varsın diye

Attım bir adım.

 *

Bir ömrü dizine ben de düşerim

Diye yaşadım.

 *

Ellerim elinde, dizim dizinde

Dolsun mîâdım.

 *

Şu kutlu yapıdan bir tuğla düşse

Sonsuz nâşâdım.

 *

Gönülde muhabbet, alın secdede

Ben böyle şâdım.

 *

Son nefes sonsuz saâdet ânı

Olsun küşâdım.

 *

Herkesin terinde boğulduğu gün

Sensin imdâdım.

 *

Dilerim o ulu günde isminle

Bitişsin adım…


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 13:31
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