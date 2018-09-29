Yine Eylül, yine hüzün ve hasret
Gazetemizin Okur Sayfasına gelen "Yine Eylül, yine hüzün ve hasret" başlıklı şiir...29 Eylül 2018 Cumartesi 13:31
Ahmet Çelen Okur Postası
Yine Eylül, yine hüzün ve hasret
Sensin feryadım.
*
Şu yavan dünyanın her bucağında
Kokun aradım.
*
Yolların sonunda sen varsın diye
Attım bir adım.
*
Bir ömrü dizine ben de düşerim
Diye yaşadım.
*
Ellerim elinde, dizim dizinde
Dolsun mîâdım.
*
Şu kutlu yapıdan bir tuğla düşse
Sonsuz nâşâdım.
*
Gönülde muhabbet, alın secdede
Ben böyle şâdım.
*
Son nefes sonsuz saâdet ânı
Olsun küşâdım.
*
Herkesin terinde boğulduğu gün
Sensin imdâdım.
*
Dilerim o ulu günde isminle
Bitişsin adım…
YORUM YAZ