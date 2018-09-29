Ahmet Çelen Okur Postası

Yine Eylül, yine hüzün ve hasret

Sensin feryadım.

*

Şu yavan dünyanın her bucağında

Kokun aradım.

*

Yolların sonunda sen varsın diye

Attım bir adım.

*

Bir ömrü dizine ben de düşerim

Diye yaşadım.

*

Ellerim elinde, dizim dizinde

Dolsun mîâdım.

*

Şu kutlu yapıdan bir tuğla düşse

Sonsuz nâşâdım.

*

Gönülde muhabbet, alın secdede

Ben böyle şâdım.

*

Son nefes sonsuz saâdet ânı

Olsun küşâdım.

*

Herkesin terinde boğulduğu gün

Sensin imdâdım.

*

Dilerim o ulu günde isminle

Bitişsin adım…