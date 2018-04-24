Yine bir traktör faciası! Eski muhtar hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Arzular Mahallesi'nde meydana geldi. Arzular Mahallesi'nin üç dönem boyunca muhtarlığını yapan ve 2014 seçimlerinde muhtarlığı bırakan Lütfi Doğan, kendisine ait eğimli bahçesinde 09 UH 985 plakalı traktörle çalışırken, aracın kontrolünü kaybetti.

HAYATINI KAYBETTİ

Doğan, devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde traktörün altında kalan Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cenazesi, savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi.





