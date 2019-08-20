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Yine bildik yerlerden ses geldi!!.

Gazetemiz okurlarından Emrah Serim, "Yine bildik yerlerden ses geldi!!." başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

20 Ağustos 2019 Salı 11:40
Yine bildik yerlerden ses geldi!!.

Emrah Serim

Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması sonrası yine bildik yerlerden sesler yükselmeye başlandı.. Yok efendim seçimle gelen seçimle gidermiş, yok efendim demokrasiye zarar verilen hamlelermiş...

Ama bana en ilginç gelen açıklama ise, eski Cumhurbaşkanı Gül ile eski Başbakan Davutoğlu’ndan geldi. Gül, “Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının ‘bu şekilde’ görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır” derken Davutoğlu ise, “Seçimle gelenlerin seçimle ayrılması milli irade ilkesinin gereğidir” yorumunda bulunmuş.. Bunlara tabii İBB başkanımız, CHP Genel Başkanımız, HDP’nin üst düzey yetkilileri de katıldı...

Yahu bu adamlar teröre yataklık yapmak ve destek vermekle suçlanıyor.. Neyin kafası ki bu bunca terörle ilişiği olan insanların yerine yöre halkına hizmet için elini taşın altına koyacak devlet temsilcileri atanıyor ama yine bildik manzaralar.. Yine bildik naralar atılıyor..

Arkadaşlar, kim şehitlerimizin acısını yüreğinde en şiddetiyle hissetmiyorsa, bence budur karşılık bulamayan açıklamalar, bırakın bu demokratik hukuk devleti bağlamıyla genellemeler yaparak devleti suçlamayı..

Hakkedene hakkettiği cezayı vermezsek şayet; ortalık toz dumana karışacak.. Onlar da gelir gelmez PKK terör örgütünün cenazelerine gitmesinler.. Teröristlere açık açık destek vermesinler.. Teröristlere verilen destek bile, bence tek başına görevden alınma için yeterli sebep!..

Birileri, kendilerini çok akıllı, devleti ise aptal yerine koymasın..

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 11:40
  1. Emrah Serim
  2. Diyarbakır Mardin ve Van belediye başkanları
  3. eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
  4. eski Başbakan Ahmet Davutoğlu
  5. CHP Genel Başkanı
  6. HDP
  7. PKK terör örgütü

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